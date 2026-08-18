Pîslaru: Bolojan e foarte incomod. Instanţele au hotărât, în timp record, împotriva deciziilor Congresului PNL

Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă marţi că premierul interimar Ilie Bolojan este foarte incomod, aşa că instanţele au hotărât, în timp record, împotriva deciziilor Congresului PNL, iar Dominic Fritz este, la rândul său, foarte incomod, aşa că instanţele au decis că legea dispune şi pentru trecut. Practic, pentru a elimina un oponent politic, se inventează principii juridice care frizează absurdul, mai comentează ministrul decizia CCR care îl vizează pe primarul Timişoarei.

"Ilie Bolojan este foarte incomod. Pentru că agenda lui Bolojan nu este îmbogăţirea bogaţilor şi a politicienilor corupţi, ci tocmai eliminarea privilegiilor şi sinecurilor şi reformarea din temelie a statului român. Aşa că instanţele au hotărât, în timp record pentru justiţia din România, împotriva deciziilor adoptate democratic de Congresul PNL", scrie ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, pe Facebook.

El arată că "Dominic Fritz este, la rândul său, foarte incomod, pentru că împărtăşeşte aceeaşi viziune reformatoare pentru România, aşa că instanţele au decis că legea nu mai dispune doar pentru viitor, ci şi pentru trecut".

"Practic, pentru a elimina un oponent politic, se inventează principii juridice care frizează absurdul", afirmă Pîslaru.

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Ministrul interimar subliniază că "aceste bătălii nu sunt bătăliile personale ale lui Ilie Bolojan sau ale lui Dominic Fritz".

"În aceste bătălii se joacă tocmai viitorul României: un viitor care fie ne va păstra pe drumul spre modernizare, fie ne va arunca înapoi spre hoţie şi minciună. Pentru viitorul României ne luptăm astăzi, alături de toţi oamenii de bună credinţă, care încă mai dau ţării noastre o şansă. Pentru o ţară în care cei plecaţi peste hotare să vrea să se întoarcă şi din care cei rămaşi acasă să nu se mai gândească vreodată să plece. Împreună vom învinge", adaugă Pîslaru.

Curtea Constituţională a decis, luni, că amendamentul care îl vizează pe primarul Timişoarei, din legea ANI, privind încetarea mandatului, în caz de incompatibilitate şi conflict de interese, în 30 de zile, este constituţional.

Dominic Fritz a transmis că, în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din CCR tocmai l-a validat, iar dacă preşedintele va promulga legea ANI, mandatul său de primar va înceta în 30 de zile, ca o sancţiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea.

El a anunţat că va ataca decizia la CEDO, acolo "unde nu ajung telefoanele din Kiseleff".