"Spor de femeie" pentru bărbații din conducerea unei companii de stat. Indemnizații de 56.000 lei lunar

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dezvăluit joi că a aflat întâmplător despre existența unui așa-numit "spor de femeie" la Societatea de Administrare a Participanților în Energie (SAPE), companie de stat. Potrivit acestuia, bărbații din consiliul de administrație primesc un spor dacă în conducere există cel puțin o femeie. Ministrul a trimis Corpul de Control să facă verificări.

"Săptămâna trecută, eram la birou, pe la ora opt seara, și semnam mapa. Din curiozitate, m-am uitat peste indicatorii de performanță, pentru că nu sunt de acord să aprob acte care nu sunt bine verificate. Am observat că membrii Consiliului de Administrație își ating indicatorii dacă angajații companiei urmează cursuri de formare profesională în timpul anului și pot dovedi acest lucru. În plus, dacă există o femeie în boardul de conducere, automat primesc sumele aferente. Nu știu exact cuantumul indemnizației, dar vorbim de câteva mii bune de lei pe lună", a declarat Bogdan Ivan joi seară, la Antena 3.

Conducerea SAPE, indemnizație de 56.000 de lei lunar

Articolul continuă după reclamă

În cadrul emisiunii, s-a menționat că indemnizația ar fi de 56.000 de lei pe lună, adică aproape 11.000 de euro. Ministrul a mai spus că modul de organizare al companiei "lasă de dorit".

"Este o companie de care am aflat când am ajuns la minister. Ideea companiei este una bună, dar modul în care a fost optimizată cred că lasă de dorit. Concret, gestionează un fond de aproximativ 100 de milioane de euro destinat investițiilor în energie, bani ce pot fi utilizați împreună cu băncile pentru finanțarea unor proiecte mari. În prezent, sunt nemulțumit de cum funcționează compania, motiv pentru care am trimis Corpul de Control la SAPE, pentru a primi un raport oficial privind activitatea și capacitatea managerială a conducerii acestei instituții", a adăugat ministrul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că loteria bonurilor va combate evaziunea fiscală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰