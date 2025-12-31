Ger aspru la final de an! A fost cea mai rece zi de 31 decembrie din 2020 încoace. Şi cine vrea să aprindă artificii pe stradă de Revelion o să cam tremure. Din weekend, temperaturile mai cresc, dar noi ninsori sunt aşteptate la munte săptămâna viitoare.

Dimineaţa a adus un peisaj îngheţat în jumătate de ţară, aproape. Temperaturile au ajuns la minus 22 de grade Celsius la Vârful Omul, dar şi în oraşe sau staţiuni a fost ger, cu temperaturi sub cele normale.

Turiştii din Parâng şi Sinaia s-au îmbrăcat gros la minus 14, 15 grade Celsius. La Târgoviște şi Ploieşti a fost, însă, mai frig decât la Braşov. Iar şoferii au reluat o ocupaţie de iarnă de care şi uitaseră.

Soare, ploaie, îngheţ, ninsoare şi iar îngheţ. Toate în mai puţin de 48 de ore. Şi toate se văd cel mai bine pe parbrizele maşinilor din parcare îngheţate în straturi după cele -7 grade de azi noapte de la Cluj. Tocmai de aceea, răzuitul parbrizului înainte de a porni la drum ia ceva timp.

Şi noaptea de Revelion se anunţă mai rece decât ar fi normal. "Vor fi sub minus 10 grade, nu doar in depresiunile din estul Transilvaniei, dar chiar şi la câmpie. Este posibil ca şi la perfieria capitalei să fie undeva de minus 9 grade celsius în această noapte. Vestea bună este că vântul incetează, nu vor mai fi probleme, iar ninsori vor continua să fie ninsori slabe în zona montană, dar şi prin regiunile vestice", a declarat Simona Căpşună, meteorolog Observator.

Cum va fi vremea în prima zi din ianuarie

Prima zi de ianuarie va aduce încă un val de aer rece. Maximele nu vor depăşi cinci grade Celsius nici în zonele însorite din sudul ţării. Soare cu dinţi se anunţă mâine şi la Bucureşti: cel mult trei grade.

La Constanţa, un temerar a făcut baie în marea care avea doar cinci grade Celsius. A rezistat doar cât să facă o urare.

