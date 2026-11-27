Echipa engleză Brighton a învins joi, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia campioană a României, Universitatea Craiova, în etapa a patra din Conference League.

Brighton a deschis scorul repede pe Falmer Stadium, Osman înscriind după un assist al lui Hinshelwood. Englezii au continuat să controleze jocul, nedând oltenilor ocazia de a ieşi din propria jumătate de teren. Echipa lui Hurzeler a avut un gol anulat în minutul 27, iar un minut mai târziu s-a consemnat ocazia lui Baiaram, al cărui şut a fost respins de Steele.

Gazdele şi-au majorat avantajul în minutul 32, prin golul marcat de la distanţă de Maxim De Cuyper. Screciu a primit cartonaş roşu, după verificarea VAR, în minutul 39, craioveanul fiind eliminat pentru o intrare dură la O'Riley. Partea secundă a început cu parada lui Laurenţiu Popescu, care a scos de sub transversală şutul lui Gross, dar englezii au marcat al treilea gol în minutul 61, prin Kostoulas. După numai două minute, Osman a înscris bifând dubla. Azeez a ratat două mari şanse, în minutele 69 şi 77, iar Brighton - Universitatea Craiova s-a încheiat 4-0.

Brighton conduce, deocamdată, în Conference League, cu 10 puncte, în timp ce Craiova e pe 11, cu 7 puncte.

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BRIGHTON: Steele - Kadioglu, Svoboda, Strujik (Vuskovic 62), De Cuyper (Costinha 46) - Hinshelwood, Andres (Ayari 46), Gross (P. David 72) - O'Riley (Azeez 46), Kostoulas, Osman. ANTRENOR: Fabian Hurzeler

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Carlos Mora, T. Băluţă (A. Creţu 82), Joao Lameira (Samuel Teles 72), Bancu - Cicâldău (D. Matei 76), Elisor (Ad. Rus 46), Baiaram (Nsimba 46). ANTRENOR: Filipe Coelho

Cartonaşe galbene: Ayari 54, Costinha 88 / Romanchuk 88

Cartonaş roşu: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova) min. 39

Arbitru: Matthia Jollenbeck (Germania)