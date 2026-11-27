Echipa spaniolă Celta Vigo, cu Ionuţ Radu integralist, a pierdut joi, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa grupării engleze Bournemouth, în etapa a cincea din Liga Europa. În aceeaşi etapă s-au mai înregistrat rezultate surprinzătoare sau reveniri spectaculoase.

Toate circumstanţele păreau a fi în favoarea Celtei lui Ionuţ Radu. Ibericii au deschis scorul în minutul 19, prin Iago Aspas, iar din minutul 23 Diakite a fost eliminat după verificarea VAR, lăsându-i pe englezi în zece. Tehnicianul Marco Rose a avut însă reacţie, şi-a reorganizat echipa şi Alvaro Rodriguez a egalat în minutul 47, pentru ca Rayan să înscrie golul victoriei pentru Bournemouth, în minutul 78. Echipa lui Radu a rămas cu 3 puncte şi este pe locul 32 în clasament, în timp ce englezii sunt lideri, cu 15 puncte.

La Atena, milanezii au fost conduşi cu 2-0 după autogolul lui Maignan, din minutul 31, şi reuşita lui Jota Silva, din minutul 49. Formaţia lui Ruben Amorim nu a renunţat şi Omar Hutchinson a înscris în minutul 56. Şapte minute mai târziu a căzut şi golul egalizator, realizat de Alphadjo Cisse, pentru ca Pulisic să aducă oaspeţii pentru prima oară la conducere, în minutul 71. Diego Moreira a închis tabela, în minutul 90+5 şi AC Milan s-a impus cu 4-2.

Viktoria Plzen a reuşit o victorie mare cu Benfica, după ce a avut un final de primă repriză de vis. După ce Hrosovsky a deschis scorul în minutul 30, Prince Kwabena Adu a făcut 2-0 în minutul 43, iar un minut mai târziu Christophe Kabongo a stabilit rezultatul pauzei. În primul minut după reluare, acelaşi Kabongo a marcat din nou şi Plzen a câştigat cu 4-0.

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La US St Gilloise, care a egalat după ce a fost condusă cu 2-0 de Lech Poznan, Darius Olaru a rămas pe banca rezervelor.

Rezultate înregistrate joi, în etapa a cincea din Liga Europa: