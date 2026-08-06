STB a cerut insolvența în instanţă. Ciucu: Transportul de suprafață consumă 34% din bugetul Capitalei

Societatea de Transport București (STB) a cerut intrarea în insolvență, iar primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că măsura este necesară pentru redresarea companiei și pentru oprirea acumulării de noi datorii și penalități.

Într-o postare pe Facebook, edilul a afirmat că transportul public de suprafață consumă în prezent 34% din bugetul Primăriei Municipiului București, iar dacă la cheltuielile de funcționare sunt adăugate datoriile și penalitățile STB, valoarea cumulată a acestora ajunge la nivelul întregului buget al municipalității.

"STB a făcut ceea ce era corect, a cerut astăzi insolvența în instanță", a transmis Ciprian Ciucu, care consideră că procedura ar putea duce la salvarea societății.

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Primarul general susține că un serviciu public trebuie, înainte de toate, să poată fi susținut din punct de vedere bugetar, iar costurile transportului public au devenit tot mai greu de suportat pentru Primăria Capitalei.

Potrivit lui Ciucu, intrarea în insolvență ar permite evitarea acumulării unor penalități și datorii suplimentare și ar urma să fie însoțită de un plan de restructurare și redresare a STB. Edilul dă asigurări că procedura nu va afecta continuitatea transportului public și nici salariile șoferilor, vatmanilor și muncitorilor.

Totodată, primarul afirmă că investițiile în transport vor continua, inclusiv cele pentru modernizarea depourilor, refacerea liniilor de tramvai și reabilitarea utilităților aflate sub acestea.

Ciucu a lansat critici și la adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (ADI TPBI), despre care spune că nu și-ar fi îndeplinit corespunzător rolul în ultimii opt ani. El susține că unele dintre deciziile structurii ar fi contribuit la creșterea puternică a costurilor de operare ale transportului public în ultimii cinci ani.

"ADI TPBI va trebui să își asume rolul pentru care a fost înființată sau va fi desființată", a avertizat primarul general.

Ciprian Ciucu a respins și acuzațiile apărute pe rețelele sociale potrivit cărora insolvența STB ar permite unor dezvoltatori imobiliari să preia terenurile pe care se află bazele auto ale societății.

Edilul a explicat că respectivele terenuri nu sunt în proprietatea STB, ci fac parte din proprietatea publică a Municipiului București și, în consecință, nu ar putea fi valorificate de administratorul insolvenței sau de creditorii societății.

Primarul general a precizat că municipalitatea va continua, în paralel, proiectele de modernizare a infrastructurii de transport din Capitală.