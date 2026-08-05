Amantele au ajuns subiect de dezbatere în Parlament. Totul a pornit de la un amendament AUR la Legea Integrității, prin care senatorii partidului cer ca declarațiile de avere să fie depuse și de partenerii alesilor chiar daca nu exista un certificat de casatorie. Amendamentul, despre care inițiatorii spun că îl vizează pe Nicușor Dan, a produs deja primul efect: partenera de viață a președintelui și-a publicat astăzi declarația de avere pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Nicolae Vlahu, senator AUR: Nu m-am referit la amante, domnul senator!

Senator: Cum definiţi amantele?

Nicolae Vlahu, senator AUR: Păi amantele le definiţi dumneavoastră. Eu mă refer strict la sintagmele prevăzute de lege.

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Dezbaterea despre amante din Senat a pornit de la un amendament adus Legii Integrităţii. AUR cere ca şi partenerele de viaţă ale aleşilor să depună declaraţii de avere. Formula prin care sunt definite în lege este de "persoane cu relaţii asemănătoare soţilor". O sintagmă care a stârnit nedumerire.

"Nu este nimic anormal cu această sintagmă", a completat Nicolae Vlahu, senator AUR.

"Această fugărire de concubini pe plaiurile României nu are cum să funcţioneze", a spus Ştefan Pălărie, senator USR.

Una dintre ţintele amendamentului AUR este Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui.

"Ca să nu vă mai certaţi, acum, în timp real, preşedintele României a publicat declaraţia concubinei", a afirmat Nadia-Cosmina Cerva, senatoare PACE.

"Doamna Cerva, ţin să vă anunţ că noi nu facem o lege pentru o anumită persoană", a afirmat Nicolae Vlahu.

Ce avere a declarat voluntar partenera președintelui

Mirabela Grădinaru deţine un teren intravilan în Ilfov, de peste 1.000 de metri pătraţi şi cote din alte cinci terenuri, o vie şi două case moştenite de la bunici şi părinţi. Prima doamnă are două maşini, acţiuni în valoare de 4.000 de euro şi un salariu anual de aproape 160.000 de lei. Declaraţia a fost depusă voluntar. Nu se ştie momentan cum vor putea fi obligaţi alţi parteneri de demntitari să le prezinte.

"E o schimbare de paradigmă, va trebui să facem faţă. Nu avem altă variantă decât va trebui să ne adaptăm", a declarat Bogdan Alexandru Sticlosu, preşedintele ANI.

USR acuză o "vendetă politică" în cazul primarului Timișoarei

Un alt amendament controversat adoptat de senatori prevede că aleșii declarați incompatibili își pierd automat funcția. Iar legea s-ar aplica și retroactiv.Asta ar putea afecta inclusiv mandatul lui Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele USR.

Ion-Cristinel RUJAN, senator PSD: Ne certaţi pentru votul exprimat de noi?

Ştefan Pălărie, senator USR: Nu, vreau să vă pun o întrebare, domnule Rujan. Dacă tot aveați o vendetă politică cu cineva, de ce n-ați depus un proiect de lege separat? De ce vă folosiți de mărșăvia asta? De a modifica un jalon PNRR care poate fi atacat pe constituţionalitate ca să vă bușiți un adversar politic? Asta e întrebarea mea!

Dezbaterea din comisia juridică s-a mutat în plen. AUR a precizat că amendamentul privind partenerii de viaţă ai aleşilor nu se referă şi la cei de acelaşi sex.

Gabriella Dumitrescu, senatoare AUR: Întrucât în România nu este recunoscut aşa ceva, tăiem de pe listă şi această problemă. Noi încă suntem o ţară creştină în care familia este formată dintr-un bărbat şi o femeie.

Ştefan Pălărie, senator USR: În glumă fie spus, dragi colegi de la PSD, AUR v-a dat probleme. Un ilustru pescar de ştiucă de la PSD avea o prietenă cu vreo 20 de ani mai tânără. Un alt fost premier PSD avea şi el o prietenă cu vreo 20 de ani mai tânără.

Daniel Zamfir, senator PSD: Sigur, e posibil ca multe persoane să aibă partenere de viaţă mai tinere. Dar pot să vă asigur că cel puţin la PSD, nu există accepţiunea de părinte 1, părinte 2.

Legea integrităţii a trecut de Senat cu 105 voturi pentru, 8 contra şi 7 abţineri.

PSD și AUR și-au susținut reciproc amendamentele

La fel ca în Camera Deputaţilor, PSD şi AUR şi-au susţinut reciproc amendamentele. Aleşii celor două partide au votat cot la cot în Comisia Juridică, dar şi la votul din plenul Senatului. Senatorii AUR au susţinut amendamentul PSD prin care primarul Timişoarei, Dominic Fritz, şi-ar putea pierde mandatul. De cealaltă parte, senatorii PSD au votat amendamentul AUR prin care partenerii de viaţă ai demnitarilor vor fi obligaţi să depună declaraţii de avere.

USR si PNL ar putea ataca proiectul la CCR. De adoptarea legii depinde o tranşă de 770 de milioane de euro din fondurile PNRR.