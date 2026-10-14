Stenograme din ședința PSD de la Vila Lac, în care social-democrații au decis să intre în Guvernul Niculescu. Liderii partidului au vorbit despre riscurile revenirii la guvernare, reforma administrativă, eliminarea privilegiilor și măsurile necesare pentru recâștigarea încrederii alegătorilor. Sorin Grindeanu și-a avertizat colegii că următoarele șase luni vor fi extrem de dificile și le-a cerut viitorilor miniștri să muncească "24 de ore".

STENOGRAME din ședința PSD: Vreau să facem noi asta, pentru că altfel nu câştigăm în faţa AUR - Shutterstock

În cadrul ședinței, Gabriel Zetea a cerut o luptă dură împotriva privilegiilor și a avertizat că PSD riscă să piardă teren în fața AUR, în timp ce Alfred Simonis a susținut că partidul trebuie să guverneze, nu să rămână în opoziție până în 2028.

Sorin Grindeanu, preşedinte PSD: "Alegerea nu e simplă. Lumea așteaptă ca noi să venim și să reparăm ce au făcut oamenii aceștia. Următoarele șase luni vor fi foarte grele. E o bătălie care trebuie dusă și câștigată, pentru că trebuie să facem ce am spus în aprilie: să schimbăm direcția. Dacă intrăm în guvern, vreau să fiți conștienți în ce intrăm. Nu se va arunca cu flori, ci cu rachete. Cine merge în guvern trebuie să înțeleagă că nu e cu cartonașe galbene, ci direct roșu. Vreau miniștri care să muncească 24 de ore și să comunice bine. Vreau să arătați oamenilor ce găsiți acolo și să faceți lucrurile care trebuie pentru a redresa țara. Trebuie să scădem din nemulțumirea publică care există acum."

Claudiu Manda, secretar general PSD: "Vreau miniștri profesioniști care să comunice foarte bine și să înțeleagă foarte bine domeniile. Trebuie să livrăm oamenilor ce am promis. Și trebuie să venim cu reforma administrativă, acest lucru este obligatoriu pentru că o vor face alții altfel."

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Gabriel Zetea, vicepreşedinte PSD: "Decizia cea mai grea este să decidem că intrăm cu un premier care nu cadrează cu electoratul PSD. Bolojan este astăzi în cap ca MiG-ul rusesc, dar acolo putem fi și noi dacă nu livrăm. Eu am nevoie să știu că vom livra. Un an de zile tăiați orice finanțare care nu produce valoare adăugată în economie. Vreau să mergem la guvernare ca să le scădem oamenilor facturile la energie, de exemplu. Și pentru asta e nevoie de investiții. Sunt soluții, dar trebuie să le livrăm. Dacă ne dați muniție, atunci da, votez cu 3 mâini un astfel de guvern. Sunt sută la sută pentru reforma administrativă. Cum a mers, nu se mai poate. Dacă nu face PSD reorganizarea administrativă, atunci cine o să o facă?! Eu vreau să ducem o luptă dură cu privilegiile. Vreau să facem noi asta, pentru că altfel nu câștigăm în fața AUR. Vreau să recâștigăm acest mesaj. În fiecare zi trebuie luat câte un exemplu de autoritate și agenție care este restructurată. Trebuie să le livrăm oamenilor un medicament pentru frustrarea pe care o au că ei câștigă mai puțin, în timp ce ăia de la București huzuresc."

Alfred Simonis, Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş: "Am câștigat alegeri ca să guvernăm. Noi, de 6 luni, suntem într-o opoziție dură. Până la alegeri mai sunt doi ani. Noi nu am câștigat alegeri în 2020 și 2024 ca să stăm în opoziție și să ne gândim la 2028. Trebuie să avem cu toții pârghiile necesare pentru ca peste șase luni să câștigăm noi, când ei vor vrea să ne lase în offside. Trebuie să guvernăm bine și să luăm deciziile corecte."