Luca Niculescu face apel la un acord pe şase luni, între partidele din fosta coaliţie, pentru rezolvarea urgenţelor: rectificarea şi adoptarea bugetului pe anul viitor. Acordul pentru formarea guvernului rămâne însă în aer. PSD nu vrea să ia parte la guvernare decât alături de PNL şi UDMR. O idee respinsă de liberali. În aceste condiţii, partidele vorbesc tot mai mult de declanşarea alegerilor anticipate.

Premierul desemnat a reluat, astăzi, negocierile pentru formarea guvernului.

"S-au făcut progrese faţă de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern.", a declarat Luca Niculescu, premierul desemnat.

Premierul desemnat a propus un acord pentru cel puţin şase luni de zile între partidele politice. În această perioadă, un guvern condus de Luca Niculescu ar trebui să adopte rectificarea bugetară şi să pregătească legea bugetului pentru 2027. În acelaşi timp, Sorin Grindeanu şi-ar dori şi el un armistiţiu politic până la primăvară. Şeful PSD insistă acum ca liberalii să intre la guvernare alături de social-democraţi. Şi exclude categoric ideea unui guvern tehnocrat.

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Social-democraţii au decis în şedinţa de azi să continue negocierile pentru formarea viitorului guvern. Chiar dacă stenogramele discuţiei arată că varianta Luca Niculescu nu este pe placul membrilor PSD.

Stenograme din şedinţa PSD

Gheorghe Şoldan, preşedinte CJ Suceava: "Dacă tot vrem să ne asumăm guvernarea, ar trebui să ne o asumăm cu premier. Cu Niculescu, dacă iese prost suntem noi de vină. Dacă iese bine e meritul lui."

Dragoş Benea, europarlamentar: "Ori se rupe calul, ori se rupe hamul. Ori anticipate, ori intrăm la guvernare cu manşa la PSD."

Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei: "Dacă nu ne place Luca Niculescu, putem să-l dăm jos peste şase luni."

"Ceilalţi vor să dea un vot de conjunctură, rapid, să învestim un guvern şi de a doua zi să înceapă concursul de dat picioare în gură în parlament şi guvernului respectiv. Să dea Dumnezeu să ajungem în situaţia în care şi PSD şi PNL intră asumat la guvernare.", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Liberalii nu îşi schimbă, însă, poziţia.

"Nu vom intra într-o formulă de guvernare alături de PSD, aşa cum am decis în repetate rânduri. Luăm în calcul, evident, un vot de învestire pentru guvernul Luca Niculescu, pentru a debloca situaţia în care se află România.", a declarat Mircea Abrudean, vicepreşedinte PNL.

USR nu va vota un Guvern cu miniştrii PSD

"Am mai negociat un acord politic. Acest acord a fost călcat de PSD, a fost rupt de PSD. Nu mă întrebaţi să interpretez voltele domnului Grindeanu. Nu ştiu, mi se pare ca un iepure speriat care fuge în toate direcţiile.", a declarat Dominic Fritz, preşedintele USR.

Singurul sprijin deschis pentru Luca Niculescu a venit din partea grupului minorităţilor naţionale.

"Cred că avem un candidat cu şanse reale de a face o treabă foarte bună.", a declarat Varujan Pambuccian, reprezentant minorităţi naţionale.

În plin blocaj, partidele cântăresc tot mai mult varianta alegerilor anticipate. PSD va forma o comisie care să studieze legislaţia necesară pentru organizarea lor.

"Partidul Social Democrat este pregătit de alegeri anticipate şi vom fi foarte bine pregătiţi dacă se va intra pe acest scenariu. Întreaga economie, din evaluările noastre, ar risca să devină o ruină după trei-patru luni de bătălii politice.", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Premierul desemnat crede că trecerea timpului adânceşte criza.

"La începutul anului, agenţiile de rating vin din nou în România şi există un risc pe care nu avem voie să-l subestimăm. Adică o pierdere a calificativului care recomandă România pentru investiţii.", a spus Luca Niculescu, premierul desemnat.

Luca Niculescu va prezenta joi programul de guvernare şi lista de miniştri.