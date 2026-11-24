Prefectura Sibiu a rămas fără personal la Corpul de control, după ce singurul angajat care ocupa acest post s-a pensionat. Instituţia funcţionează în prezent şi fără subprefecţi şi secretar general, iar prefectul Florian Giubega recunoaşte că situaţia este dificilă. Acesta a solicitat sprijinul Ministerului Afacerilor Interne şi aşteaptă răspunsuri de la Bucureşti pentru ocuparea funcţiilor vacante.

"Este o situaţie destul de dificilă. (...) Este adevărat că nu am subprefecţi, nu am coleg secretar, nu avem Corp de control. Încercăm să le facem faţă pe cât posibil", a declarat prefectul.

Potrivit acestuia, postul de la Corpul de control a rămas vacant în urma pensionării angajatului, după reorganizarea instituţiei din luna iulie.

Demersuri la Ministerul de Interne pentru deblocarea postului de la Corpul de control

Prefectul a explicat că au fost începute procedurile pentru ocuparea postului, fiind solicitată Ministerului Afacerilor Interne deblocarea acestuia.

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"Am cerut colegilor de la minister deblocarea postului. Evident că există o întreagă procedură", a precizat Florian Giubega.

El a explicat că este necesară şi transformarea postului din funcţia de consilier superior în cea de inspector, procedura fiind în curs, potrivit Agerpres.

Prefectul aşteaptă un răspuns de la Bucureşti pentru numirea subprefecţilor

În ceea ce priveşte numirea subprefecţilor şi a secretarului general, Gheorghe-Florian Giubega a afirmat că aşteaptă un răspuns de la Bucureşti.

Prefectul a susţinut că, în ciuda deficitului de personal din conducerea instituţiei, încearcă să menţină activitatea administrativă şi să respecte termenele legale, inclusiv în ceea ce priveşte răspunsurile la solicitările formulate în baza legii privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Florian Giubega a reluat, începând de marţi, organizarea conferinţelor de presă, la finalul şedinţelor Colegiului Prefectural.

El a mai precizat că îşi va continua vizitele de lucru în instituţiile publice şi în localităţile judeţului, pentru identificarea problemelor care necesită intervenţia autorităţilor.