Mesajul Giorgiei Meloni pentru Nicuşor Dan. România şi Italia au reunit 17 state UE într-un demers comun

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis un mesaj despre colaborarea cu preşedintele României, Nicuşor Dan, în negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene. Cei doi au reunit 17 state membre din Grupul "Prietenilor Coeziunii", care cer ca agricultura şi politica de coeziune să rămână priorităţi centrale în următorul exerciţiu bugetar european.

Giorgia Meloni a anunţat, într-o postare pe X, că Italia şi România au lucrat împreună pentru a coagula poziţia celor 17 state membre UE din Grupul "Prietenilor Coeziunii".

Obiectivul comun este menţinerea agriculturii şi a politicii de coeziune printre priorităţile centrale ale viitorului buget european, în paralel cu asigurarea unor resurse suficiente pentru noile provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană.

Mesajul Giorgiei Meloni pentru Nicuşor Dan

Premierul italian a subliniat rolul comun al Italiei şi României în formarea acestei poziţii.

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"Împreună cu Nicuşor Dan, am reunit 17 state membre UE din Grupul "Prietenilor Coeziunii" în jurul unui obiectiv comun: păstrarea agriculturii şi a coeziunii drept priorităţi centrale în următorul buget european, asigurând în acelaşi timp resurse adecvate pentru a răspunde noilor provocări ale Europei", a transmis Giorgia Meloni.

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Şefa guvernului de la Roma a precizat că statele semnatare consideră că aceste obiective pot fi îndeplinite simultan.

"Credem cu tărie că acest lucru este realizabil", a mai scris Meloni.

Scrisoare comună către premierul Irlandei

Cele 17 state au transmis o scrisoare comună premierului irlandez Micheál Martin, în contextul în care Irlanda deţine Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene în 2026.

Demersul are loc înaintea următoarelor etape ale negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene.

"Am adresat o scrisoare comună lui Micheal Martin, în calitate de Preşedinţie a Consiliului UE în 2026, înaintea următoarelor etape ale negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual", a transmis premierul italian.

Nicuşor Dan, mesaj similar despre viitorul buget european

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, la rândul său, pe Facebook că cele 17 state membre urmăresc menţinerea finanţării pentru agricultură şi coeziune în viitorul exerciţiu bugetar european.

"Împreună cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, am reunit 17 state membre UE din Grupul "Prietenilor Coeziunii" în jurul unui obiectiv comun: menţinerea agriculturii şi a coeziunii ca priorităţi centrale în următorul exerciţiu bugetar european", a transmis preşedintele României.

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Cele 17 state susţin menţinerea nivelului general al finanţării pentru Politica de Coeziune şi Politica Agricolă Comună şi, în acelaşi timp, alocarea unor resurse suplimentare pentru noile priorităţi europene.