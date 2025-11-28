SURSE: Cine l-ar putea înlocui pe Ionuţ Moşteanu în funcţia de ministru al Apărării

După demisia lui Ionuţ Moşteanu, USR ia în calcul mai multe nume pentru funcţia de ministru al Apărării. Vineri, Moşteanu a demisionat în urma scandalului legat de informaţiile contradictorii din CV, după ce presa a descoperit că fostul ministru a indicat greşit universitatea absolvită.

Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu şi-a anunţat vineri demisia din funcţie, pe fondul scandalului provocat de infomaţiile contradictorii din CV-ul său.

Conducerea USR s-a reunit vineri la prânz pentru a discuta cazul lui Ionuţ Moşteanu. Surse Observator spun că unii lideri USR ar vrea să ceară retragerea sprijinului politic şi înlocuirea ministrului Apărării, cu argumentul că scandalul afectează inclusiv campania partidului pentru Primăria Capitalei.

Cine l-ar putea înlocui pe Ionuţ Moşteanu

Potrivit surselor Observator, printre numele vehiculate se află:

Alexandru Dimitriu, deputat USR. Numele său ar fi fost vehiculat să preia un minister şi atunci când se negociau portofoliile în actuala Coaliţie.

Nicu Fălcoi, senator USR şi membru în Comisia pentru Apărare

Dragoş Tudorache, fost europarlamentar, membru REPER şi reprezentant al aripii PLUS.

Mihnea Motoc, care a ocupat funcţia de Ministru al Apărării în Guvernul Cioloş, în perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2017.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că l-a numit ministru interimar al Apărării pe Radu Miruţă, actualul ministru al Economiei.

