SURSE: CSM ar putea da abia joi avizul pentru pensiile magistraţilor, iar România ar putea rata jalonul PNRR

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) ar putea da abia joi avizul pentru proiectul de reformă privind pensiile magistraților, potrivit surselor Observator. Adică cu o zi înainte de termenul limită de 28 noiembrie, jalon pe care România trebuie să îl îndeplinească pentru a primi următoarea tranșă de bani europeni din PNRR.

Plenul CSM este convocat pentru joi, 27 noiembrie, însă, deocamdată, avizul privind pensiile magistraților nu figurează pe ordinea de zi, potrivit surselor Observator. Pe de altă parte, surse din coaliție se așteaptă ca CSM să emită avizul azi. Marţi este ultima zi în care se reunesc adunările generale ale instanțelor din țară, care stabilesc, fiecare, poziția față de proiectul de reformă privind pensiile magistraților.

În aceste condiţii, România va depăși oricum termenul pentru următoarea tranșă din PNRR, deoarece este nevoie ca proiectul să fie mai întâi adoptat în ședința de Guvern, apoi transmis în Parlament, unde trebuie să stea trei zile pentru amendamente. Ulterior, este necesară o nouă ședință de Guvern pentru adoptarea formei finale (cu sau fără amendamente), iar abia apoi Guvernul își poate asuma răspunderea în Parlament.

Cel mai probabil, potrivit surselor Observator, Guvernul își va asuma răspunderea pe reforma pensiilor speciale ale magistraților abia săptămâna viitoare. Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vinerea trecută, că cel târziu, pe data de 28, adică vineri acum, va declanşa procedura de angajare a răspunderii guvernului pe proiectul referitor la pensiile magistraţilor.

Amintim că reforma pensiilor speciale, inclusiv cea a magistraților, reprezintă un jalon esențial pe care România trebuie să îl îndeplinească până la 28 noiembrie pentru a putea încasa următoarea tranșă de fonduri europene. Există un risc major ca țara noastră să piardă cele 231 de milioane de euro din PNRR.

Între timp, surse politice au declarat pentru Observator că reforma administrației locale și centrale ar urma să fie adoptată de coaliție abia după alegerile pentru Primăria Capitalei, de pe 7 decembrie.

