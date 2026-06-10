SURSE: Nicuşor Dan s-a răzgândit şi va desemna premier de la PSD, dacă pică Eugen Tomac la vot

Răsturnare de situație. Dacă guvernul Tomac va cădea la votul din Parlament, preşedintele Nicușor Dan ar putea da celor din PSD mandatul de a face guvernul, au declarat surse politice pentru Observator.

Nicușor Dan, declarație de presă la sosirea la summitul UE-Balcanii de Vest, Muntenegru, 5 iunie 2026. - Profimedia

Deși în ultimele ore a circulat varianta unui plan B la Cotroceni, dacă Eugen Tomac nu reușește ecuația, cu Radu Burnete desemnat premier și, eventual, chiar păstrați aceiași miniștri în cabinet, o nouă ipoteză este "întoarcerea la partide".

Prima variantă pentru Nicușor Dan, dacă guvernul Tomac va cădea la vot sau se va retrage, este să dea mandatul celor din PSD, au declarat surse politice pentru Observator.

Între timp, Eugen Tomac a transmis că este dispus să facă noi propuneri de miniștri, agreate de toate partidele, acolo unde există nemulțumiri.

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"Dar, acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea", a spus Eugen Tomac, după o nouă rundă de discuții cu minoritățile naționale din parlament.

Declarațiile sale vin după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac dur la adresa PNL. I-a acuzat pe liberali pratic că blochează formarea noului guvern și l-a numit pe Ilie Bolojan "un ayatollah încruntat".

Eugen Tomac a spus din nou azi că nu își va depune mandatul, indiferent de cum merg negocierile. "Nu văd niciun motiv pentru care să nu cer un vot de încredere Parlamentului. Sunt extrem de hotărât să merg pe această linie pe care mi-am asumat-o. Îi voi prezenta președintelui concluziile discuțiilor cu partidele", a transmis el.