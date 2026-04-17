"Zarurile au fost aruncate". Asta a spus azi Ilie Bolojan, înainte ca PSD să îi ceară să plece de la şefia Guvernului. Bolojan sustine că PSD îsi doreşte un premier-marionetă, şi că social democratii vor să-l trimită acasă pentru că a oprit "prăduirea" Bugetului şi ar fi deranjat - citez acum - "şobolanii si rozătoarele" care căpuşează instituţiile Statului. Premierul e hotărât să NU demisioneze, chiar dacă miniştrii PSD părăsesc Guvernul. De cealaltă parte, Sorin Grindeanu spune e gata să preia chiar el poziţia de premier. În tot acest război, preşedintele Nicuşor Dan spune că va fi neutru si va încerca să păstreze la putere o Coaliţie pro-europeană.

"S-ar dori probabil să existe un premier de tip marionetă. Unii să fie cu răspunderea, iar alții cu trasul sforilor în spate. Dacă ar veni un alt premier, dacă ar fi o marionetă, nu va avea nicio autoritate să facă ce trebuie pentru țara asta. Iar dacă ar veni un premier care vrea să își exercite funcția și are autoritate, întrebarea e cât timp i-ar trebui din nou PSD ca să mai inventeze 2-3 luni de zile ceva, să constate din nou că sunt probleme", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. A fost replica premierului după ce PSD şi-a anunţat clar intenţiile. Social-democraţii vor vota luni retragerea sprijinului politic, apoi în cel mult 72 de ore îi vor cere demisia lui Ilie Bolojan. Dacă premierul va rezista asaltului, PSD ameninţă că îşi va retrage toti miniştrii din Guvern.

"A devenit aproape neguvernabilă România şi s-a pierdut speranţa. Astăzi avem o guvernare proastă şi lucrul ăsta trebuie să înceteze şi trebuie să schimbăm direcţia", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. "Am spus că nu voi demisiona pentru că România are nevoie ca Guvernul să lucreze. Am obligaţia faţă de ţara noastră să asigur funcţionarea Guvernului. Dacă se generează o criză politică, PNL nu va mai fi într-o Coaliţie cu PSD", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. Preşedintele Nicuşor Dan a ales cartea neutralităţii. Totusi, surse politice spun că şeful Statului ar vrea ca PSD să rămână la guvernare, chiar dacă social-democratii au anunţat că nu vor mai accepta un Guvern condus de Ilie Bolojan.

"Eu îmi voi păstra rolul de mediator, voi continua să invit la calm şi vom găsi o soluţie să ducem România în direcţia corectă pro-occidentală. Până la urmă, tot o Coaliţie între tot aceleaşi partide trebuie să rezulte pentru a guverna România, alta nu există. Nu vreau să fiu de o parte sau de alta, încercând să mediez cât pot această ruptură pe care o vedem cu toţii", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Liderii celor două partide nu s-au înţeles nici în privinţa reformei în marile companii ale Statului. Guvernul Bolojan vrea să scoată la vânzare pachete minoritare de acţiuni, dar PSD se opune listării la Bursă a companiilor de stat aflate sub control politic. Social-democratii vor depune în Parlament un proiect de lege prin care vor să interzică, timp de doi ani, vânzarea de acţiuni în cazul companiilor profitabile.

"Gândiţi-vă că am limitat prăduirea bugetului de stat, am limitat privilegii, ceea ce a deranjat. Atunci când deschizi usa, vezi că ai nişte şoricei, niste şobolani care sunt ca nişte rozătoare care îţi rod acele alimente. Foarte plastic: am aprins becurile, este cât se poate de clar asta am încercat să fac lumină acolo şi în mod evident, asta cât se poate de clar, a deranjat", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. Sorin Grindeanu spune că e gata să preia chiar el poziţia de premier. "Evident, PSD este pregătit să preia guvernarea, evident. Prima poziţie, că mă gândesc că la asta va refereaţi. Ca prima opţiune ar fi continuarea acestei Coaliţii pro-europene. Eu aşa aş vedea. A unui guvern majoritar, adică nu un Guvern minoritar", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Dacă PSD îşi retrage miniştrii din Guvern, premierul poate numi interimari, pentru 45 de zile, de la celelalte partide din Coaliţie. Guvernul Bolojan rămâne astfel cu puteri depline, dar numirea unor noi miniştri va avea nevoie de aprobarea Parlamentului. Or fix în Parlament e pregătit şi PSD-ul să voteze o moţiune de cenzură alături de partidele suveraniste.

