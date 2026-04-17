PSD vrea să interzică vânzarea acțiunilor la companiile de stat profitabile. Grindeanu: "Ne opunem"

Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, că social democrații vor iniția un proiect de lege care să prevadă interzicerea vânzării de acțiuni de la companiile de stat performante.

El a declarat, într-o conferință de presă susținută la Sighetu Marmației, că interdicția va fi impusă pentru o perioadă de doi ani. "PSD se opune vânzării companiilor de stat profitabile. Vreau să facem o distincție între aceste lucruri, ca să nu existe confuzie. (...) L-am rugat pe liderul senatorilor, Daniel Zamfir, să depună un proiect de lege în Parlament, care să facă acest lucru și să interzicem, pe o perioadă de doi ani, vânzarea de acțiuni la companiile de stat profitabile", a afirmat liderul PSD. Grindeanu a avut, vineri, la Sighetu Marmației, o întâlnire cu liderii PSD din regiunea de nord-vest. De asemenea, el a participat la o ședință a Ligii Aleșilor Locali din Maramureș.

Ce vrea Guvernul

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat că a prezentat în ședința de guvern de joi o listă exploratorie privind posibila listare la bursă a unor companii de stat. Ea a făcut aceste precizări după ce a fost întrebată dacă se are în vedere listarea CEC Bank și a Companiei Naționale Aeroporturi București.

"E o propunere, este o listă doar pentru explorare, e o listă exploratorie, nu avem o decizie, o asumare politică. Listă exploratorie înseamnă că la un nivel de specialiști de AMEPIP și din cadrul Cabinetului ne-am uitat la ce companii pot fi listate în urma unor discuții cu specialiști din zona de piață de capital, dar pentru a face pasul următor e nevoie de un studiu de fezabilitate pentru a decide dacă aceste companii sunt eligibile pentru a fi listate. Procesul de listare este unul complex pe care trebuie să-l ducă la bun sfârșit specialiști care cu asta se ocupă", a declarat Oana Gheorghiu, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

În cadrul notei de informare prezentată în ședința de guvern, vicepremierul pentru reforma companiilor de stat a prezentat și o listă a unor companii de stat propuse pentru listare la bursă, care necesită o perioadă minimă de 6-12 luni de pregătire: CEC Bank, propunerea avansată: IPO - ofertă mixtă (acțiuni noi + pachet stat); Administrația Porturilor Maritime Constanța - FP vinde pachetul de 20%/ofertă mixtă; Compania Națională Aeroporturi București - FP vinde pachetul de 20%/ofertă mixtă; Societatea Națională a Sării (Salrom) - FP vinde pachetul de 49%/ofertă mixtă; Loteria Română - ofertă mixtă (acțiuni noi + pachet stat); Compania Națională Imprimeria Națională - IPO - ofertă mixtă; Cuprumin-Zăcământul Roșia Poieni - parteneriat strategic (JV) nu IPO la BVB; Romarm/ Uzina Mecanică Cugir - IPO condiționat de modificare legislativă; Compania Națională Poșta Română - IPO - FP vinde 6,48% sau ofertă mixtă după studiu de fezabilitate.

Și premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că este în lucru o listă de companii care ar putea fi listate la bursă, prin vânzarea de pachete minoritare de acțiuni, în funcție de profilul fiecăreia. "Statul va rămâne acționar majoritar, iar controlul asupra deciziilor strategice va fi menținut integral. Printre companiile avute în vedere se află Hidroelectrica, Romgaz și CEC Bank, iar pentru altele, precum Transgaz, Portul Constanța sau Poșta Română, procesul depinde de îndeplinirea unor condiții prealabile. Această etapă va contribui la dezvoltarea pieței de capital din România, la creșterea transparenței și la o performanță mai bună a companiilor de stat", a subliniat premierul Bolojan.

