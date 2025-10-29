Preşedintele Nicuşor Dan are miercuri discuţii cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni, despre situaţia din coaliţie, au precizat surse oficiale pentru Observator.

UPDATE 13:20: Conform surselor Observator, premierul Ilie Bolojan este la ora transmiterii acestei ştiri la Palatul Cotroceni şi discută cu preşedintele Nicuşor Dan.

Întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu premierul Ilie Bolojan are loc în contextul tensiunilor din coaliţia de guvernare, din ultima vreme, pe fondul lipsei de consens pe mai multe decizii aşteptate, precum reforma administraţiei, pensiile magistraţilor sau majorarea salariului minim.

De asemenea, discuţiile ar putea viza şi nominalizarea recentă a premierului Ilie Bolojan a Oanei Gheorghiu, co-fondatoare şi co-preşedintă a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, pentru funcţia de vicepremier lăsată liberă în urma demisiei lui Dragoş Anastasiu.

Potrivit surselor, preşedintele Nicuşor Dan a avut o onvorbire telefonică, miercuri, şi cu ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, pe tema redimensionării trupelor SUA aflate pe teritoriul României.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut, marţi seară, retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcţia vicepremier, ”pentru a evita să compromitem relaţia cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic”.

Grindeanu insistă ca premierul să ţină cont de părerea PSD în această chestiune. În luna februarie, după disputa din Biroul Oval, dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump şi vicepreşedintele american J.D.Vance, Oana Gheorghiu spunea că oficialii americani sunt ”doi golani”.

