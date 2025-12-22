AUR vrea să iniţieze procedura de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a anunţat în Parlament că iniţiază demersurile pentru a declanşa procedura de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan.

AUR a anunţat luni în Parlament că urmează să aibă o întâlnire marţi cu toţi parlamentarii din partidele suveraniste pentru a stabili pe câte semnături se pot baza în acest moment pentru acest demers.

Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor, adică ar fi nevoie de cel puţin 155 de semnături, dintr-un total de 466 de parlamentari.

Ce prevede Constituţia

Articolul continuă după reclamă

Care sunt condiţiile pentru a putea demara procedura de suspendare a preşedintelui, conform Constituţiei:

(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.

Dacă ar iniţia procedura, suspendarea ar ajunge la vot în Parlament, unde ar fi nevoie de majoritate, adică de cel puţin 233 de voturi pentru acest demers.

AUR a anunţat că mai există o variantă pe care o ia în calcul, respectiv sesizarea CCR pentru un conflict juridic de natură constituţională între puterile Statului, respectiv între Preşedintele României şi puterea judecătorească.

De la cine a pornit demersul

Un demers identic a fost inițiat cu o zi în urmă de parlamentari din mai multe formațiuni și este asumat public de senatorul Ninel Peia, reprezentant al Grupului PACE – Întâi România.

"În temeiul prevederilor constituționale, solicităm suspendarea din funcție a președintelui României, Nicușor Dan, ca urmare a unor fapte grave care afectează funcționarea statului de drept și independența justiției", se arată în document.

Inițiatorii susțin că, în ultimele zile, președintele României ar fi intervenit direct în activitatea sistemului judiciar, prin declarații publice critice la adresa magistraților și a Consiliului Superior al Magistraturii.

"Este de-a dreptul spectaculos și extrem de grav că Președintele României își propune să organizeze un referendum între magistrați, exact între cei pe care Constituția îi pune sub protecția CSM, organul autonom și garant al independenței justiției (art. 133). Practic, domnia sa pare să considere că regulile fundamentale ale statului de drept sunt sugestii opționale", afirmă inițiatorii.

Parlamentarii consideră că astfel de poziții publice subminează rolul CSM, instituție consacrată de Constituție drept garant al independenței justiției.

Un punct central al cererii de suspendare îl reprezintă intenția președintelui de a organiza un referendum adresat magistraților, privind organizarea și funcționarea CSM.

"Este de-a dreptul spectaculos și extrem de grav că Președintele României își propune să organizeze un referendum între magistrați, exact între cei pe care Constituția îi pune sub protecția CSM. Această abordare sugerează că regulile fundamentale ale statului de drept sunt tratate ca simple sugestii", se arată în document.

Inițiatorii susțin că o astfel de inițiativă reprezintă o ingerință într-un organ constituțional autonom și o încălcare directă a principiului separației puterilor în stat.

În cerere se mai arată că președintele României ar fi depășit rolul constituțional de mediator între puterile statului, prevăzut de articolul 80 din Constituție.

"Prin acțiunile sale, Președintele acționează în afara cadrului constituțional, afectând funcționarea normală a instituțiilor statului și destabilizând echilibrul puterilor", afirmă semnatarii.

Aceștia avertizează că acceptarea unor astfel de precedente ar putea afecta grav democrația românească.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰