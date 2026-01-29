Nicuşor Dan spune că nu se rupe Coaliţia: "Nu există lucruri care să ne îngrijoreze"

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că a discutat, pe rând, cu liderii partidelor din coaliţie, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu şi Dominic Fritz, şi nu există "lucruri care să ne îngrijoreze", iar coaliţia funcţionează "cu opinteli".

"În momentul ăsta există un angajament pe care niciunul dintre cele patru partide, plus minorităţile naţionale nu s-au dezis de a face parte din guvernare. (...) Pe chestiuni punctuale am mai mediat între liderii coaliţiei. Săptămâna asta am discutat cu fiecare dintre cei trei lideri, şi cu domnul Bolojan şi cu domnul Fritz şi cu Sorin Grindeanu. I-am chemat pe câte unul la început de an cu toate subiectele, să vedem cum începe anul şi nu există, în ceea ce priveşte politicile publice, bineînţeles că există puncte de vedere diferite, dar nu există lucruri care să ne îngrijoreze", a spus Nicuşor Dan, la Digi 24.

El a adăugat că este un acord politic între partidele din coaliţie şi că mai departe e vorba de politică, de "oameni care de-a lungul timpului au să-şi plătească poliţe unul altuia", referindu-se la membri, nu la liderii de partide. "Au publicuri foarte diferite. Dincolo de asta eu văd că această coaliţie funcţionează, cu opinteli, durează până se iau deciziile, dar dincolo de asta... ", a afirmat acesta.

Întrebat dacă există posibilitatea unui guvern minoritar, aşa cum a spus Ilie Bolojan, Nicuşor Dan a răspuns: "Domnul Bolojan a făcut studii de matematică, în matematică dacă cineva te întreabă, a spus da, e posibil, bineînţeles e puţin probabil în momentul ăsta. Dumnealui a răspuns teoretic".

