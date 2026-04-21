Un lider PSD din Buzău a trecut la PNL. Reacţia social-democraţilor: "Rebranduire la 67 de ani"

Deputatul social-democrat de Buzău Petre Emanoil Neagu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean, a participat, la Bucureşti, la şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL, unde a fost însoţit de liderul organizaţiei liberale judeţene, Adrian Mocanu. Decizia a stârnit reacţii dure din partea conducerii PSD Buzău.

Participarea lui Neagu la şedinţa liberalilor nu este una surprinzătoare, în contextul în care el a fost prezent, în 25 martie, la o şedinţă a Biroului Politic Judeţean al PNL Buzău, gest interpretat drept un prim semnal clar al apropierii de partidul condus la nivel naţional de Ilie Bolojan. Mai mult, deputatul a confirmat, marţi, că a informat oficial Camera Deputaţilor cu privire la decizia de a activa în grupul parlamentar al PNL, urmând să semneze adeziunea în perioada următoare. Odată cu acest pas, Neagu îşi va pierde calitatea de membru al Partidul Social Democrat.

Reacţia PSD: "O rebranduire la 67 de ani"

De altfel, nu este prima legătură a acestuia cu liberalii. Neagu a mai fost membru al PNL Buzău până în 2008, când a trecut la PSD, formaţiune în cadrul căreia a ocupat mai multe funcţii importante, inclusiv cea de preşedinte. Preşedintele PSD Buzău, Romeo Lungu, a declarat pentru SansaNews.ro că se aştepta la această mutare, dar o consideră una motivată de interese personale.

"E un cadou foarte frumos făcut din partea domnului Neagu de ziua mea, astăzi. Mă aşteptam la acest lucru pentru că a fost discutat cam de două luni de zile că va pleca", a afirmat Lungu. "În aceste momente se văd şi caracterele oamenilor politici (…) mă aşteptam ca la vârsta şi la înţelepciunea lui să se gândească la interesul cetăţenilor, nu la interesul personal. Dar iată că m-am înşelat", a mai spus Lungu.

Liderul PSD Buzău a susţinut că Neagu a beneficiat de sprijin total din partea partidului, deşi nu a făcut prea multe pentru acest lucru. "Partidul Social-Democrat i-a oferit totul domnului Neagu (…) a avut toate funcţiile oferite pe tavă de către PSD şi n-a făcut mari lucruri pentru judeţul Buzău", a declarat deputatul Romeo Lungu, actualul preşedinte al PSD Buzău. De asemenea, Romeo Lungu consideră că mutarea are la bază o strategie personală. "Se pare că interesul personal este mult mai important decât interesul cetăţenilor", a spus el.

Mai mult, liderul social-democrat a pus sub semnul întrebării utilitatea unei astfel de mutări în plan politic. "O rebranduire la 67 de ani (vârsta lui Petre Emanoil Neagu - n.red.) nu are decât scopul de a avea un interes personal. Totuşi, când eşti ales pe listele unui partid politic trebuie să respecţi votul cetăţenilor şi să duci mandatul până la capăt", a mai declarat Lungu.

La ultima apariţie publică a celor doi, la începutul lunii aprilie cu ocazia disputării unui meci de handbal de către echipa reprezentativă a judeţului Buzău în cupele europene, Lungu şi Neagu au stat la distanţă unul de altul pe toata durata partidei. Trecerea lui Petre Emanoil Neagu la PNL ar putea avea efecte importante în politica buzoiană, mai ales în contextul repoziţionărilor din ultima perioadă.

