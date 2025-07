Povestea şpăgilor a început în 2012. Ciprian Şerban, era pe atunci reprezentant al unei firme de silvicultură,care obţinuse un contract de 664.000 de lei pentru împădurirea ocolului silvic Răducăneni, din Iaşi. Acolo l-a întâlnit pe şeful de district al instituţiei, Nicolae Balint, care s-a oferit să-i pună la dispoziţie zilieri şi să-i supravegheze personal. Totul pentru un comision informal:

Nicolae Balint: Mă duc, stau pe dânşii călare. Fac în aşa fel să facă treabă bună. Fă o ofertă şi spun: da, domnule, merită! Că, oricum, e un efort.

Ciprian Şerban: Păi din cât o să fie, 4%, cum am spus la început.

Nicolae Balint: E perfect. Eu cedez - 3%.

Ciprian Şerban: Cât spuneţi! Să fie toată lumea mulţumită. 39 de milioane sunt, nu?

Nicolae Balint: Da, 39, da.

Ciprian Şerban: Aveţi 40.

"În momentul în care am constatat că parte din banii destinaţi cheltuielilor cu lucrările din şantier. Ajungeau de fapt în buzunarele reprezentanţilor ocolului silvic, am sesizat imediat autorităţile. Pentru a avea dovada şi a-mi susţine plângerea, am depus înregistrări video. Presupusa negociere prezentată în presă face parte din aceste înregistrări depuse de mine la dosar", a declarat Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor.

Înţelegerea dintre cei doi a avut loc în martie 2012. Iar flagrantul a fost organizat în septembrie. În acest interval, actualul ministru a făcut şase plăţi, care includeau şi comisioanele pentru şeful de la ocol, aproape 3.500 de lei.

Condamnare cu suspendare pentru șeful de ocol silvic

După flagrant, Nicolae Balint a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare. Ciprian Şerban nu a fost inculpat.

"Subliniez, denunţul meu a fost voluntar, nu în urma unei cercetări anterioare", a adăugat Ciprian Şerban.

Conform legii, cei care raportează un caz de corupţie de care procurorii nu au ştiinţă, pot scăpa de acuzaţii dacă fac denunţ. Ciprian Şerban este al doilea ministru din guvernul Bolojan implicat într-un dosar de dare de mită. Vicepremierul Dragoş Anastasiu şi-a prezentat demisia, la începutul săptămânii, după ce s-a aflat că a dat timp de 8 ani şpagă la ANAF.

"Există şpăgi de supravieţuire şi există șpăgi de îmbogăţire", a spus fostul vicepremier în conferinţa de presă în care şi-a anunţat demisia.

Declarații controversate și explicații politice

Cazul a pus sub lupă trecutul mai multor politicieni. Premierul Bolojan a clarificat recent afirmaţiile dintr-un clip de campanie din 2020, din care reieşea că a dat şpagă poliţiştilor în trafic.

"Mă oprea noaptea poliţia pe la Turda şi îmi lua bani. Era un fel de vamă de interior. Când intrai în Bucureşti, din nou te mai oprea odată poliţia să-ţi mai ia nişte bani pentru că aveai maşină cu numere de provincie. Nu am spus că am dat mită la poliţie. Am spus că erau nişte practici de a te opri pe drum şi de a-ţi căuta nod în papură. Nu am încurajat şi nu încurajez niciodată darea de mită", a explicat premierul Ilie Bolojan.

Preşedintele Nicuşor Dan a dat un răspuns ambiguu când a fost întrebat dacă a dat vreodată şpagă.

Printre politicienii care au recunoscut că au dat mită se numără şi liderul USR, Dominic Fritz. Acesta a povestit că a dat şpagă la vameşi, în tinereţe, pentru ca autocarul în care se afla să treacă mai rapid de control.

