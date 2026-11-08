Universitatea Craiova, noul lider din Superligă după 0-0 cu CFR Cluj

Universitatea Craiova a urcat pe primul loc în Superliga de fotbal, după ce a terminat la egalitate cu CFR Cluj, 0-0, duminică seara, în Gruia, într-o partidă din etapa a 15-a.

Campioana a dominat jocul şi şi-a creat o serie de ocazii, dar portarul Octavian Vâlceanu s-a dovedit a fi imbatabil. Conform statisticii oficiale, raportul şuturilor la poartă a fost de 20-5, iar pe poartă 6-1, posesia fiind de 72%-28% pentru oaspeţi.

Din 2014, cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 47 de ori, de 16 ori au câştigat clujenii, de 15 ori s-au impus craiovenii, iar alte 16 partide s-au terminat la egalitate. Oltenii nu au mai pierdut în Superligă din 9 august 2026, de la meciul Universitatea Craiova - FC Argeş 0-1. Au urmat opt victorii şi trei rezultate de egalitate, iar în şapte din ultimele opt meciuri craiovenii nu au primit gol. Universitatea venea după şapte victorii consecutive în campionat.

Cea mai recentă dispută directă din Superligă a fost pe 8 mai 2026, CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-0. CFR Cluj nu are nicio victorie în ultimele patru etape, iar ultimele trei meciuri au fost remize.