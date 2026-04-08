USR: "Suntem în dezacord cu opinia domnului președinte că numirile din justiție nu au marca PSD pe ele"

Nicuşor Dan a semnat decretele de numire a şefilor instituţiilor de justiţie din România. Astfel, preşedintele României  a semnat următoarele decrete de numire: Cristina Chiriac - procuror general, Marius Voineag - procuror adjunct al procurorului general, Viorel Cerbu – procuror-şef al DNA, Marius-Ionel Ştefan: procuror-şef adjunct al DNA, Marinela Mincă - procuror-şef adjunct al DNA, Codrin-Horaţiu Miron - procuror-şef al DIICOT, Alex Florenţa - procuror-şef adjunct al DIICOT.

de Redactia Observator

la 08.04.2026 , 21:32
La câteva ore distanţă de la acest anunţ, USR a reacţionat, într-o postare pe Facebook şi transmite că formaţiunea este "în dezacord cu opinia domnului președinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele".

În mesajul USR, ministrul Justiţiei este acuzat că "a condus un proces viciat".

"Domnul Marinescu, ministru PSD, a condus un proces viciat care nu a prezentat încredere multor procurori onești din sistem", conform mesajului USR.

"Îngrijorările societății civile sunt reale. Avertismentele au venit de la procurori onești din interiorul sistemului. Au venit de la CSM. Au venit de la ONG-uri anticorupție. Au venit de la oameni care au protestat în piețe în momente-cheie din ultimii zeci ani și au stat pentru o justiție independentă. Președintele a promis că după șase luni rezultatele vor începe să se vadă. Acum este responsabilitatea celor proaspăt numiți să dezmintă toate criticile prin fapte, să se ridice la așteptările pe care românii le au de la justiție", se mai arată în mesaj.

usr nicusor dan justitie
