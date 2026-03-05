Victor Ponta susţine că Oana Ţoiu nu i-a lăsat fiica să se întoarcă acasă din Oman. Reacţia ministrului

Fostul premier Victor Ponta a declarat că ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a dat-o jos din autocar pe fiica sa, care se afla în Dubai şi urma să ajungă în România. Ţoiu afirmă însă că doar s-au aplicat criteriile stabilite "în mod transparent" la începutul războiului din Iran, privind repatrierile.

Victor Ponta susţine că fiica sa de 17 ani se afla în Dubai, unde studiază, şi se îmbarcase în autocarul spre Oman, de unde urma să decoleze spre România. Fostul premier acuză că ministrul de Externe Oana Ţoiu a aflat de această situaţie şi ar fi dat ordin să fie dată jos din autocar, pe motiv că ar fi o "vulnerabilitate".

"Da, este adevărat. Doamna Țoiu a dat-o jos din avionul care aducea români. A sunat ea personal la Consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul de București, deși e minoră și e singură acolo. Acum e singură în Dubai și căutăm să găsim un loc pe un zbor să vină în Europa", a declarat Victor Ponta pentru DC News.

De cealaltă parte, Oana Ţoiu a reacţionat pe Facebook şi a scris că este vorba doar de criterii transparente, stabilite în urmă cu câteva zile: grupurile şcolare de copii şi cazurile medicale cu grad ridicat de risc.

Reacţia Oanei Ţoiu

"Sunt mamă şi înțeleg cu totul prioritatea pe care fiecare părinte o are pentru siguranța propriilor copii.

Sunt însă şi într-un rol instituțional care îmi impune să respectăm încrederea cetățenilor, mai ales în momente de criză şi îngrijorare justificată.

Deşi înțeleg pe deplin fiecare părinte, echipele consulare nu se pot abate de la criteriile de nivel de urgență.

Ca părinți facem tot ce este în puterea noastră pentru copiii noştri, acum sunt în şedință cu miniştri din Orientul Mijlociu pentru a discuta soluții, avem sute de copii români care sunt blocați departe de casă şi treptat se întorc şi vom continua efortul diplomatic pentru acces pentru zborurile spre România.

Dar, dincolo de rolul de părinte, în rolul instituțional nu putem ceda presiunii pentru că

între îngrijorările legitime ale părinților nu putem face ierarhii.

Avem echipe care au sarcina foarte grea de a respecta criteriile anunțate transparent: grupurile şcolare de copii şi cazurile medicale cu grad ridicat de risc.

Înțeleg că în spațiul public au apărut reproşuri din mediul politic de la un fost premier privind urgența cu care dumnealui ar dori ca fiica sa să ajungă acasă.

Îl înțeleg dar poate că în tumultul acestor zile nu au ajuns la dumnealui informațiile din conferințele de presă privind criteriile pe baza cărora stabilim ordinea în care informăm persoanele pe care le avem în evidența consulară.

Nu aş vrea să transformăm o perioadă deja foarte grea pentru echipele consulare care gestionează cazurile şi aplicarea criteriilor într-o nouă răfuială politică.

Avem ceva mai important de făcut acum iar pentru deciziile din aceste zile nu politica este cea care le ghidează.

Apartenența politică a părinților nu este o informație care să facă parte din detaliile cerute şi nici nu poate fi criteriu de prioritizare.

Nu ministrul trebuie să decidă cine are locuri mai în față, nici dacă cineva este sau nu bolnav. Ministrul trebuie să decidă că nu apartenența politică devine criteriu pentru evacuări.

În ceea ce priveşte cazurile medicale prioritare căutăm acum soluții pentru femeile gravide pentru a micşora riscul impactului alertelor antiaeriene asupra sarcinii şi continuăm să căutăm soluții urgente pentru minori.

Familiile vor primi informații pe măsură ce avem confirmate soluții în comunicarea cu agențiile de voiaj sau pe canalele de comunicare cu echipele consulare direct de la acestea.

Prioritatea noastră rămâne siguranță cetățenilor români."

