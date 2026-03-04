Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Bolojan, replică la "înţepăturile" PSD după ședința pe buget: Comunicatul partidului contrazice realitatea

Premierul Ilie Bolojan susține că discuțiile din ședința de coaliție privind bugetul s-au desfășurat în bună regulă, iar documentul urmează să fie finalizat și trimis partidelor până la sfârșitul săptămânii. Șeful Guvernului a criticat însă comunicatul transmis ulterior de PSD, despre care spune că este "în totală contradicție cu ceea ce s-a întâmplat astăzi și cu realitatea", avertizând că astfel de dispute nu ajută coaliția într-un moment în care România trebuie să adopte rapid bugetul.

de Denisa Gheorghe

la 04.03.2026 , 21:43
Bolojan, după ședința pe buget: Comunicatul PSD nu ajută coaliția Bolojan, replică la "înţepăturile" PSD după ședința pe buget: Comunicatul partidului contrazice realitatea - Profimedia

"Astăzi, la şedinţa de coaliţie, ne-am închis în bună regulă şi vă rog să-i întrebaţi pe ceilalţi participanţi dacă au fost ceva discuţii contradictorii pe aceste propuneri. Întâlnirea a fost de dimineaţă, a fost în bună regulă, a rămas că se vor face ultimele corecturi, că se va trimite până la sfârşitul acestei săptămâni bugetul, în detaliu, către toate partidele şi că săptămâna viitoare, la mijlocul săptămânii, miercuri sau joi, guvernul va trimite bugetul la Parlament în vederea adoptării. Când am venit la dumneavoastră am văzut acest comunicat. El este în contradicţie în totalitate cu ceea ce s-a întâmplat astăzi şi cu realitatea. Acesta este adevărul. Dar vă rog să întrebaţi şi pe ceilalţi participanţi, că au fost cel puţin şase-şapte colegi de la toate partidele acolo şi vă pot confirma că discuţiile s-au dus într-o direcţie normală", a spus premierul Ilie Bolojan, la B1.

El a precizat că "este de neînţeles de ce atunci când discutăm lucruri serioase într-o perioadă dificilă pentru România, în spaţii în care sunt şedinţe lucrurile se derulează normal, după care, la câteva ore, comunicatele legate de ceea ce s-a discutat acolo sunt total diferite de realitate".

"Asta nu cred că ajută nici Partidul Social-Democrat şi nici coaliţia în general, pentru că oamenii aşteaptă de la noi să facem lucruri normale pentru ţara asta. Nu înţeleg de ce trebuie să avem scandaluri când şi aşa avem bugetul întârziat şi trebuie să-l închidem, pentru că nu ne place dacă acest buget nu este croit bine, el va genera perturbări serioase în cheltuielile bugetare în următoarele luni. Dacă acest buget îl închidem într-o formă echilibrată, e un buget corect care se bazează pe venituri încasabile şi pe cheltuieli care sunt estimate corect, atunci România închide acest ciclu de ajustare fiscală în acest an", a subliniat premierul.

Articolul continuă după reclamă
Denisa Gheorghe Like
ilie bolojan buget 2026 masuri fiscale cheltuieli psd blocaj coalitie pensii
Înapoi la Homepage
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între vacanță fără griji și probleme neașteptate. Avertismentele specialiștilor
Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între vacanță fără griji și probleme neașteptate. Avertismentele specialiștilor
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
Ruxandra Luca, mesaj emoționant! Ce spune frumoasa prezentatoare
Ruxandra Luca, mesaj emoționant! Ce spune frumoasa prezentatoare
Comentarii


Întrebarea zilei
Cereţi sfaturi bunicilor pentru o viaţă lungă şi sănătoasă?
Observator » Ştiri politice » Bolojan, replică la "înţepăturile" PSD după ședința pe buget: Comunicatul partidului contrazice realitatea