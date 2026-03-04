Au stat la aceeaşi masă, dar s-au înţeles separat. PNL spune că bugetul e echilibrat şi că săptămâna viitoare îl va trimite în Parlament. PSD ameninţă că va rupe Coaliţia de guvernare pentru că a primit doar jumătate din suma cerută pentru ajutoarele sociale. Liderii PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că ar vrea să taie din banii care li se cuvin Primăriilor, dar si din fondurile necesare pentru investiţiile locale. Surse Observator spun că PSD ar putea forţa debarcarea lui Ilie Bolojan şi înlocuirea lui cu un alt premier propus de PNL.

Negocierile din Coalitie s-au blocat la ajutoarele sociale propuse de PSD. Fără banii necesari pentru acest pachet, social democraţii ameninţă că nu vor vota Legea Bugetului. În schimb, Ilie Bolojan vrea să adopte proiectul săptămâna viitoare şi tot atunci să înceapă dezbaterea în Parlament.

"Răspunderea pe care mi-o asum cu domnul ministru de Finanțe e să facem un buget realist, un buget în care toate propunerile care vin, dintr-un pachet sau din altul, o măsură sau alta, să aibă acoperire în realitate. Dacă se propun cheltuieli, să aibă acoperire în venituri. Dacă se propun anumite măsuri, să fie evaluate corect veniturile, să știm ce cheltuieli putem face", a afirmat Ilie Bolojan, premierul României.

Pachetul social propus de PSD ar avea un impact bugetar de 3,4 miliarde lei. Dar ministerul Finanţelor a oferit doar jumătate din această sumă - 1,7 miliarde - o alocare similară cu cea din 2025. Cu aceşti bani, Guvernul ar putea să acopere ajutoarele pentru pensionarii cu venituri reduse, cei care câştigă până la 3000 de lei / lună. Doar că liderii PSD au cerut bani si pentru alte categorii vulnerabile. Premierul le-a cerut, în schimb, o sursă clară de finanţare si a propus ca diferenţa să fie acoperită din fonduri europene.

PSD amenință cu schimbarea premierului

Liderii PSD se vor reuni zilele viitoare si ar putea forţa debarcarea lui Ilie Bolojan. În acest caz, PSD va cere un alt premier din partea PNL.

"Prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliția de guvernare (...) Prin această atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor de Coaliție, prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare", a fost reacţia PSD.

"Ilie Bolojan e premierul pe care noi l-am susținut. Dacă îl susține PNL. Deci nu depinde nici de PSD, nici de UDMR, USR. Depinde doar de PNL. Până când PNL îl susține pe Ilie Bolojan, nu există alt premier", a afirmat Kelemen Hunor, preşedinte UDMR.

Dispută și pe banii pentru primării

Altfel, PSD îi reproşează premierului că ar fi tăiat drastic investitiile în proiectele de dezvoltare locală, dar şi "confiscarea" de către Guvern a banilor care li se cuvin autoritătilor locale. O schită a Bugetului, obtinută de Observator, arată că Ministerul Dezvoltării va avea anul acesta un buget mai mic cu 7 miliarde lei faţă de cel de anul trecut. În schimb, Liberalii sustin că Primăriile vor primi bani în plus, iar Guvernul va acorda fonduri suplimentare pentru Programul Anghel Saligny.

