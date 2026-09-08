Vot final azi în Senat asupra legii care va elimina controversatul examen dublu de admitere la liceu

Senatorii urmează să dea votul final azi asupra legii care va elimina controversatul examen dublu de admitere la liceu. Săptămâna trecută, proiectul a trecut de Comisia de Învățământ, dar votul în plen a fost amânat pentru astăzi.

Senatul are programat azi de la ora 17:00 votul final asupra proiectului de lege care va elimina "dubla admitere" la liceu. Senatul este Cameră decizională în acest caz.

Ce înseamnă "dubla admitere"

Amintim că, în prezent, Legea 198/2023 privind învățământul preuniversitar prevede că liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri, după susținerea Evaluării Naționale. Această prevedere a intrat în vigoare pe 1 septembrie 2026, când a început noul an școlar administrativ. Cursurile au început luni, 7 septembrie.

Articolul continuă după reclamă

Senatorii din Comisia de Învățământ au decis săptămâna trecută eliminarea acestei prevederi. Ministerul Educației urmează să emită un nou ordin cu metodologia de examen.

Foștii miniștri ai Educației Daniel Funeriu și Mircea Miclea, precum și reprezentanții Consiliului Elevilor și ai Asociației de Părinți au făcut apel pentru abrogarea acestei prevederi.

"În ședința Comisiei de învățământ din Senat am obținut un consens pentru care mai mulți dintre noi ne-am luptat foarte mult, chiar dacă au fost opinii inițial diferite. (...) În acest moment, în unanimitate, toți reprezentanții partidelor au decis într-o singură voce, ascultând vocile societății, să elimine definitiv, prin modificarea legii, acest examen paralel de admitere la liceu. Rămâne în continuare, tot unanim acceptată, obligația morală, așa a fost numită, de a constitui un grup de lucru între partide, alături de Ministerul Educației, pentru a reorganiza Evaluarea Națională de clasa a VIII-a, care astăzi prin lege este restrânsă la o probă la limba și literatura română și la matematică, lucru pe care l-au criticat toți experții", a spus președintele comisiei, Ștefan Pălărie.