Atacuri nocturne ale Rusiei în Ucraina. Dronele au lovit case şi şcoli. Bilanţ: un mort şi peste 30 de răniţi

Rusia a atacat Ucraina în cursul nopţii cu drone, raiduri aeriene şi bombardamente, lovind oraşe precum Odesa, în sud, şi Dnipro, în sud-est. Atacurile s-au soldat cu un mort şi peste 30 de răniţi, au anunţat luni oficialii ucraineni.

de Redactia Observator

la 18.05.2026 , 08:59
Atacuri nocturne ale Rusiei în Ucraina. Dronele au lovit case şi şcoli. Bilanţ: un mort şi peste 30 de răniţi - Hepta
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Dronele au lovit clădiri rezidenţiale, o şcoală şi o grădiniţă în importantul port de export de la Marea Neagră, Odesa, a declarat Serhii Lîsak, şeful administraţiei militare locale, pe aplicaţia de mesagerie Telegram. Un băiat de 11 ani şi un bărbat de 59 de ani au fost răniţi în atac, a adăugat el, potrivit Reuters, relatează News.ro.

Rusia a lovit şi oraşul Dnipro din sud-estul Ucrainei cu rachete, într-un atac separat, rănind 18 persoane, printre care doi copii, o fetiţă de doi ani şi un băiat de 10 ani, a declarat guvernatorul regional Oleksandr Hanja pe Telegram.

În regiunea sud-estică Zaporojie, trei persoane au fost rănite în urma atacurilor din timpul nopţii, a anunţat pe Telegram guvernatorul regional, Ivan Fedorov.

Articolul continuă după reclamă

Atacurile din regiunea sudică Herson au ucis o persoană şi au rănit nouă, a declarat pe Telegram guvernatorul regional Oleksandr Prokudin.

În Rusia, pe de altă parte, au fost doborâte drone în timpul nopţii deasupra unor regiuni precum Rostov şi Belgorod din sud, a informat agenţia de ştiri Interfax, citând Ministerul Apărării.

Cel puţin patru persoane au murit în weekend, trei dintre ele în regiunea Moscovei, după ce Ucraina a lansat cel mai mare atac nocturn cu drone asupra capitalei ruse din ultimul an, au declarat duminică oficialii.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

rusia ucraina atac nocturn drone raiduri bombardamente
Înapoi la Homepage
Jackpot pentru Universitatea Craiova după ce a câştigat titlul! Câţi bani intră în conturile lui Mihai Rotaru
Jackpot pentru Universitatea Craiova după ce a câştigat titlul! Câţi bani intră în conturile lui Mihai Rotaru
Piesa câștigătoare a Bulgariei de la Eurovision 2026, compusă de un român! Cine este Cristian Tarcea
Piesa câștigătoare a Bulgariei de la Eurovision 2026, compusă de un român! Cine este Cristian Tarcea
Moartea lui Valentin, polițistul din Galați găsit împușcat în pădure, scoate la iveală o problemă ținută sub tăcere. Ce l-ar fi determinat să facă gestul extrem: „La noi e privit ca o ciudățenie”
Moartea lui Valentin, polițistul din Galați găsit împușcat în pădure, scoate la iveală o problemă ținută sub tăcere. Ce l-ar fi determinat să facă gestul extrem: „La noi e privit ca o ciudățenie”
A murit și un scafandru care îi căuta pe italienii dispăruți într-o peşteră subacvatică din Maldive
A murit și un scafandru care îi căuta pe italienii dispăruți într-o peşteră subacvatică din Maldive
Andreea Ibacka a confirmat divorțul de Cabral! Primele declarații ale vedetei
Andreea Ibacka a confirmat divorțul de Cabral! Primele declarații ale vedetei
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că vom avea un premier desemnat până la sfârşitul săptămânii?
Observator » Ştiri externe » Atacuri nocturne ale Rusiei în Ucraina. Dronele au lovit case şi şcoli. Bilanţ: un mort şi peste 30 de răniţi
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.