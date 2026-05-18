Rusia a atacat Ucraina în cursul nopţii cu drone, raiduri aeriene şi bombardamente, lovind oraşe precum Odesa, în sud, şi Dnipro, în sud-est. Atacurile s-au soldat cu un mort şi peste 30 de răniţi, au anunţat luni oficialii ucraineni.

Atacuri nocturne ale Rusiei în Ucraina. Dronele au lovit case şi şcoli. Bilanţ: un mort şi peste 30 de răniţi

Dronele au lovit clădiri rezidenţiale, o şcoală şi o grădiniţă în importantul port de export de la Marea Neagră, Odesa, a declarat Serhii Lîsak, şeful administraţiei militare locale, pe aplicaţia de mesagerie Telegram. Un băiat de 11 ani şi un bărbat de 59 de ani au fost răniţi în atac, a adăugat el, potrivit Reuters, relatează News.ro.

Rusia a lovit şi oraşul Dnipro din sud-estul Ucrainei cu rachete, într-un atac separat, rănind 18 persoane, printre care doi copii, o fetiţă de doi ani şi un băiat de 10 ani, a declarat guvernatorul regional Oleksandr Hanja pe Telegram.

În regiunea sud-estică Zaporojie, trei persoane au fost rănite în urma atacurilor din timpul nopţii, a anunţat pe Telegram guvernatorul regional, Ivan Fedorov.

Atacurile din regiunea sudică Herson au ucis o persoană şi au rănit nouă, a declarat pe Telegram guvernatorul regional Oleksandr Prokudin.

În Rusia, pe de altă parte, au fost doborâte drone în timpul nopţii deasupra unor regiuni precum Rostov şi Belgorod din sud, a informat agenţia de ştiri Interfax, citând Ministerul Apărării.

Cel puţin patru persoane au murit în weekend, trei dintre ele în regiunea Moscovei, după ce Ucraina a lansat cel mai mare atac nocturn cu drone asupra capitalei ruse din ultimul an, au declarat duminică oficialii.

