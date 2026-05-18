Operațiune dificilă de salvare în Cheile Șugăului, unde doi turiști au rămas blocați pe via ferrata Astragalus, între pereţii stâncoşi.

Una dintre victime a fost coborâtă în siguranță, iar cealaltă, rănită la un picior, a fost evacuată cu un troliu mecanic de ultimă generaţie. Salvatorii atrag din nou atenţia asupra riscurilor care pot apărea în timpul traseelor de via ferrata pentru cei fără experiență sau echipament adecvat.

Cheile Șugăului este una dintre cele mai cunoscute zone pentru escaladă și trasee montane din județul Neamț, iar via ferrata Astragalus atrage frecvent turiști și pasionați de alpinism.

