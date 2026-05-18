Cinci mii de oameni au privit cerul cu sufletul la gură în weekend. Cel mai mare show aviatic care a avut loc vreodată la Iași a încântat audiența cu acrobații la înălțime și demonstrații din elicopter ale forțelor de ordine. Și cei mici, dar și cei mari au avut ocazia să urce într-un elicopter de luptă prezent la sol.

Spectacolul a început cu un moment de acrobații executat de Şoimii României. Copiii, cum era de aşteptat, au fost fascinaţi de acrobaţiile spectaculoase.

"Foarte interesant. Eu sunt un pasionat mare de avioane şi dacă tot am venit aici pot să mă uit şi cum decolează un elicopter. Îmi doresc să fiu mare, să fiu pilot de avion", spune un spectator.

Andreea este prima și singura femeie pilot din echipa națională de acrobație a României. Este în echipa Șoimilor de 10 ani, iar Delta, aeronava cu care zboară cel mai des, i-a fost companion și în show-ul de la Iași.

Show aviatic impresionant la Iaşi

"Zborul de acrobaţie este cu totul alt zbor faţă de cel normal. Avionul din spatele nostru se numeşte Extra 330sc, este cea mai performantă aernovavă din lume, cu această aeronavă echipa României participă an de an la competiţii europene şi mondiale", a declarat Andreea Băsenaru, pilot de acrobaţie.

A urmat, apoi, o demonstrație de forță din elicopterul poliției.

La sol, atracţia principală a fost acest IAR 330 Puma Socat. Oamenii au stat la rând pentru a putea urca în el. Atât copii, cât şi adulţi s-au putut bucura de prezenţa acestuia, au pus întrebări şi au făcut fotografii.

Cei mici au avut inclusiv ocazia să vadă un elicopter de luptă din interior.

"Este ceva inedit, spectaculos din toate punctele de vedere. Văd lucruri noi, învaţă lucruri noi", spune o mămică.

"Mă bucur că avem aşa de multă lume, ceea ce arată că există un interes major pentru fenomenul aviaţiei la Iaşi", a declarat Romeo Vatra, director aeroport Iaşi.

Evenimentul a marcat 100 de ani de la primul zbor comercial la Iași.

