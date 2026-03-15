De multe ori, gândul că îmbătrânim ne sperie. Şi exact de asta profită industria anti-îmbătrânire, care încearcă să ne convingă să cheltuim bani pe soluții care nu sunt validate ştiinţitifc.

Însă cele mai bune metode de a rămâne tineri sunt clasice și gratuite. Ce ne face cu adevărat să îmbătrânim și cum putem să ne păstrăm vitalitatea? Descoperiți răspunsurile chiar acum, alături de doctorul Mihail Pautov, la rubrica Medicală.

11 LUCRURI CARE TE ÎMBĂTRÂNESC

Stresul cronic: cortizol, inflamație, scurtarea telomerilor.

Fumatul: stres oxidativ, degradare colagen, risc cancer.

Alcoolul: toxic pe ficat, creier, microbiom.

Soare excesiv: 90% din îmbătrânirea vizibilă a pielii = UV.

Zahăr și alimente procesate: glicația rigidizează colagenul.

Sedentarismul: atrofie musculară, lipsa miokine.

Somnul slab: creier "mai bătrân" cu ~1 an (studii RMN)

Deshidratarea cronică: micșorează țesutul cerebral.

Igiena orală neglijată: bacterii parodontale, risc cardiovascular.

Izolarea socială: factor de risc ca fumatul.

Lipsa stimulării mentale: creierul se atrofiază.

TOP 10 PENTRU LONGEVITATE

Antrenament de forță: miokine antiinflamatorii.

Controale preventive: HTA, colesterol, prediabet.

Conexiuni sociale puternice.

Post intermitent (16:8) – autofagie.

Sănătate dentară și vizuală.

Dietă "curcubeu" – mediteraneană.

Somn 7-9 ore, program constant.

Meditație/respirație 12-15 min/zi.

Stimulare mentală – limbi, muzică, lectură.

Scop în viață (Ikigai).

MITURI ANTI ÎMBĂTRÂNIRE

Ozonoterapie, transfuzii plasmă tânără, Myers cocktail IV

NAD+ intravenos, terapie chelare, celule stem neaprobate.

Camera hiperbară, diete detox, apă alcalină, neurofeedback.

TOATE fără dovezi pe oameni sau cu avertismente FDA.

Mihail Pautov

