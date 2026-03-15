Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video 11 lucruri care accelerează îmbătrânirea și cum le poți evita, explicate de dr. Mihail Pautov

De multe ori, gândul că îmbătrânim ne sperie. Şi exact de asta profită industria anti-îmbătrânire, care încearcă să ne convingă să cheltuim bani pe soluții care nu sunt validate ştiinţitifc. 

de Mihail Pautov

la 15.03.2026 , 11:02

Însă cele mai bune metode de a rămâne tineri sunt clasice și gratuite. Ce ne face cu adevărat să îmbătrânim și cum putem să ne păstrăm vitalitatea? Descoperiți răspunsurile chiar acum, alături de doctorul Mihail Pautov, la rubrica Medicală.

11 LUCRURI CARE TE ÎMBĂTRÂNESC

Stresul cronic: cortizol, inflamație, scurtarea telomerilor.

Articolul continuă după reclamă

Fumatul: stres oxidativ, degradare colagen, risc cancer.

Alcoolul: toxic pe ficat, creier, microbiom.

Soare excesiv: 90% din îmbătrânirea vizibilă a pielii = UV.

Zahăr și alimente procesate: glicația rigidizează colagenul.

Sedentarismul: atrofie musculară, lipsa miokine.

Somnul slab: creier "mai bătrân" cu ~1 an (studii RMN)

Deshidratarea cronică: micșorează țesutul cerebral.

Igiena orală neglijată: bacterii parodontale, risc cardiovascular.

Izolarea socială: factor de risc ca fumatul.

Lipsa stimulării mentale: creierul se atrofiază.

 

TOP 10 PENTRU LONGEVITATE

Antrenament de forță: miokine antiinflamatorii.

Controale preventive: HTA, colesterol, prediabet.

Conexiuni sociale puternice.

Post intermitent (16:8) – autofagie.

Sănătate dentară și vizuală.

Dietă "curcubeu" – mediteraneană.

Somn 7-9 ore, program constant.

Meditație/respirație 12-15 min/zi.

Stimulare mentală – limbi, muzică, lectură.

Scop în viață (Ikigai).

 

MITURI ANTI ÎMBĂTRÂNIRE

Ozonoterapie, transfuzii plasmă tânără, Myers cocktail IV

NAD+ intravenos, terapie chelare, celule stem neaprobate.

Camera hiperbară, diete detox, apă alcalină, neurofeedback.

TOATE fără dovezi pe oameni sau cu avertismente FDA.

 

Informaţiile integrale, în videoclipul de mai sus.

Mihail Pautov Like
sanatate obiceiuri imbatranire mihail pautov
Înapoi la Homepage
Popescu nu se descurca cu 2.000 de euro pe lună şi vinde acum maşini aduse din Germania
Popescu nu se descurca cu 2.000 de euro pe lună şi vinde acum maşini aduse din Germania
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Antimoniul, metalul critic pentru apărare, descoperit în abundență în Europa de Est: Laboratoarele din România confirmă zăcământul
Antimoniul, metalul critic pentru apărare, descoperit în abundență în Europa de Est: Laboratoarele din România confirmă zăcământul
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Comentarii


Întrebarea zilei
V-ați făcut plinul la pompă de teama scumpirilor?
Observator » Sănătate » 11 lucruri care accelerează îmbătrânirea și cum le poți evita, explicate de dr. Mihail Pautov