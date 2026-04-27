Într-un liceu de top din Timișoara, educația se face contra sănătății. Elevii învață printre nori de praf, pereți cu igrasie și mucegai. Clasele sunt supraaglomerate, iar lecțiile vin la pachet cu un test zilnic de rezistență. Sunt elevi și profesori care au ajuns deja la spital. Afară, zgomotul șantierului ține loc de sonerie şi deranjează fiecare oră de curs. Deși situația e cunoscută, soluțiile întârzie. Autoritățile spun că relocarea nu e, deocamdată, o opțiune.

Reporter: E greu de respirat?

Profesoară: Irespirabil, irespirabil. Vă rog să veniţi înăuntru. Parcă a fost o furtună de nisip înainte în clasa asta.

Școală de prestigiu, transformată într-un spațiu impropriu pentru elevi

Articolul continuă după reclamă

La Liceul William Shakespeare din Timișoara, orele se țin cu praful în aer, igrasia pe pereți și mucegaiul la vedere. De câteva săptămâni, peste toate, șantierul din zonă adaugă un bonus: zgomot constant. Pentru cei peste 1.300 de elevi, școala arată mai degrabă ca un test de rezistență decât ca un spațiu de învățare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Clase improvizate la subsol

Reporter: Ce avem acolo?

Director: Mucegai şi igrasie. Suntem în sala de sport de la subsol, pe care am transformat-o în sală de clasă din lipsa spaţiului.

Reporter: E un aer...

Director: Irespirabil. Nu putem să deschidem geamurile din cauza zgomotului de la şantier.

Efectele se văd deja: copii și profesori ajunși la medic sau chiar la spital. Unii dascăli predau doar cu mască.

"Rinită alergică, pe care am achiziţionat-o în timp, din cauza predatului în demisol", a declarat Christine Adam, profesoară la Liceul "William Shakespeare".

Elisabeta Ţerigariu, părinte: Astmul şi dermatita s-au intensificat, mai ales acum de când a început şantierul.

Reporter: A fost internat în spital?

Elisabeta Ţerigariu: Da, de trei ori, urmează a patra internare.

Părinții reclamă condiții periculoase

"Condiţiile clar sunt improprii, sunt obosiţi, nu se pot concentra la capacitate maximă. Poluarea fonică este de neînchipuit. Auziţi şi dumneavoastră ce e în jurul nostru", a explicat Elisabeta Diaconu Ivanici, reprezentantul părinţilor.

Părinţii vorbesc despre pericole reale şi au făcut sesizări către toate instituțiile.

"Copilul meu a fost rănit pentru că au căzut bucăţi din faţada clădirii. Şcoala a delimitat zona cu o bandă, copilul s-a aplecat şi s-a înfipt în semnul de circulaţie. A ajuns la spital, cusut", a spus un părinte.

Au fost și alte incidente: copii și profesori răniți sau căzuți pe scările înguste și alunecoase.

Autoritățile vorbesc despre relocare, dar soluțiile întârzie

"E o problemă de sănătate publică, atât a elevilor, cât şi a profesorilor. Cea mai bună soluţie e o relocare din partea autorităţilor locale", a precizat Claudiu Crepcea, directorul Liceului "William Shakespeare" din Timişoara.

"O relocare la acest moment este puţin mai dificilă şi evident toate părţile trebuie să se aşeze la masă. Noi am discutat cu constructorul despre examenele naţionale care urmează. Şi vom opri pe durata examenelor", a susţinut Silvana Andreaş, primăria Timişoara.

"Este clar că ne îngrijorează pe toţi când avem astfel de situaţii, însă trebuie să înţeleagă toată lumea că se fac eforturi în acest moment", a subliniat Aura Danielescu, ISJ Timiş.

Apel disperat către Ministerul Educației

Părinții au transmis un mesaj şi pentru ministrul Educaţiei.

"Domnule ministru al Învăţământului, vă rugăm pentru copiii noştri egalitate de şanse în educaţie. Nu aceste spaţii care le pun sănătatea, inclusiv viaţa, în pericol", a transmis unul dintre părinţii elevilor de la liceul din Timişoara.

Clădirea care adăposteşte liceul teoretic "William Shakespeare" din Timișoara este monument istoric.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă culcaţi copilul înainte de ora 21:00? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰