Căpitanul feribotului scufundat în Cipru și 7 membri ai echipajului, arestați. Bilanțul a ajuns la 9 morți

Căpitanul feribotului care a naufragiat duminică în largul Ciprului și șapte membri ai echipajului au fost arestați, a anunțat prim-ministrul Republicii Turce a Ciprului de Nord, Ünal Üstel. Bilanțul accidentului a crescut la cel puțin nouă morți, anunță oficialii, potrivit News.ro.

"Nu va exista nicio muşamalizare", a spus Ustel, după deschiderea unei anchete.

Nava se deplasa din portul Kyrenia, situat în nordul Ciprului divizat, către portul Taşucu din Turcia şi transporta aproximativ 270 de pasageri în momentul în care s-a răsturnat.

Deputatul Sami Ozuslu, din Partidul Republican Turc, a declarat pentru The Guardian că numărul victimelor a crescut.

Articolul continuă după reclamă

"Din păcate, aflăm acum că sunt nouă sau zece morţi", a spus el.

"Am întâlnit astăzi, mai devreme, la spitalul central din Nicosia, numeroşi rude care îşi căutau membrii familiei printre cei dispăruţi", a precizat oficialul după ce a vizitat spitalul împreună cu o delegaţie a partidului de guvernământ. "Toată lumea era în stare de şoc".

Ozuslu a dezvăluit, de asemenea, că trei copii se aflau la terapie intensivă, adăugând: "Se află la terapie intensivă, dar par să fie în afara pericolului".

Vă reamintim că o ambarcațiune cu aproape 270 de oameni la bord s-a răsturnat și s-a scufundat în apele Ciprului de Nord. Cel puțin 7 persoane au murit, iar câteva zeci sunt căutate și la această oră. Nava, un catamaran care ar fi trebuit să ajungă în Turcia, a început să ia apă la scurt timp după ce a părăsit portul Kyrenia. Pasagerii care au supraviețuit fac acuzații grave. Spun că echipajul i-a abandonat imediat ce a devenit clar că ambarcațiunea se va scufunda.