Acuzații grave la adresa unui medic estetician din Capitală. Familia unei femei de 45 de ani spune că aceasta a ajuns în moarte cerebrală după o banală intervenție de înfrumuseţare. Medicul spune că procedura de lifting facial a fost făcută corect, dar cere timp pentru a verifica exact ce s-a întâmplat. Cazul este acum în atenția poliției și a Colegiului Medicilor.

Valentina a plecat din Râmnicu Vâlcea la București, convinsă că se va întoarce acasă mai tânără. A ales, pentru liftingul facial, un cabinet privat de care a aflat de pe internet. Din păcate, în cazul Valentinei, ceva nu a mers conform planului. "M-a sunat domnul doctor, panicat așa la voce, domnul Dumitru, țin să vă anunț că a apărut o complicație și am chemat salvarea, vă rog frumos să veniți aici, nu știu ce s-a întâmplat. Vă dați seama că am rămas fără grai", a declarat Sorin Dumitru, soţul pacientei.

Chirurgul s-a oprit la doar câteva minute de la începerea operaţiei

Pentru că ceva era în neregulă cu pacienta, chirurgul s-a oprit la doar câteva minute de la începerea operaţiei, iar femeia a fost dusă cu salvarea la Spitalul de Urgenţă Floreasca. Era uşor ameţită, dar conştientă. La CT, medicii au descoperit o sângerare in cutia craniană, provocată cel mai probabil de ruperea unui vas de sânge. Pacienta a fost transferată de urgenţă la Institutul de Boli Cerebrovasculare. "Aceste anevrisme cerebrale reprezintă o urgență în situația în care, dacă se mai rup odată, consecințele pot fi urâte de la deces, de la comă, de obicei le acordăm o prioritate", a declarat Mugurel Rădoi, medicul curant al pacientei. Inițial stabilă, starea pacientei s-a deteriorat rapid. "Hemoragia cerebrală intraventriculară a fost mai mare. A prezentat semne de lipsă de activitatea trunchiului cerebral. Fara reflexe de trunc cerebral, le numim noi, moment în care din păcate șansele de supraviețuire ale unui pacient sunt minime", a declarat Mugurel Rădoi, medicul curant al pacientei.

De mai bine de o săptămână, femeia este în moarte cerebrală, ținută în viață de aparate. "Noi am pregătit acum, am luat sicriul, loc de veci și am luat toate chestiile astea și așteptăm", a declarat Sorin Dumitru, soţul pacientei. Medicul nu are ce să îşi reproşeze. "Totul a fost informat, totul a fost în regula, daţi-mi voie sa vorbesc cu cineva de la pffff.. în zona aceea. Da, intervenţia a fost a mea dar trebuie să ştiu informaţii medicale. La orice intervenţie cu anestezie locală mică nu este nevoie. Îmi daţi un pic de timp sa vorbesc şi eu cu cineva din zona de spital să ştiu ce s-a întamplat", a declarat medicul estetician. Familia spune că femeii nu i-ar fi fost cerute analize medicale înainte de intervenție. Deşi, în mod obișnuit, astfel de operaţii presupun evaluări complexe și o echipă medicală completă.

"Este o intervenţie extensivă în care de obicei se foloseşte anestezie generala pentru siguranţa pacientului. Asta presupune un planning preoperator foarte atent în care facem analize de sange, consulturi", a declarat Corina David-Itu, medic specialist chirurgie plastică. Soţul victimei susține că intervenția ar fi avut loc într-un spațiu impropriu, fără respectarea procedurilor medicale. "Era ca un cabinet normal, cum ar veni la dentist, un scaunel", a declarat Sorin Dumitru, soţul pacientei. Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă intervenția a respectat protocoalele medicale. În România, incidența anevrismelor intracraniene este de 15 la 200.000 locuitori.

