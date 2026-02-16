Peste jumătate dintre români iau pastile după ureche. Riscurile la care se expun

Aproape jumătate dintre români iau pastile "după ureche", fără să meargă la medic și fără să se gândească la consecințe, conform unui sondaj. Și mai grav este că aceștia se aventurează să ia medicamente inclusiv în cazuri de gripă sau infecții.

Specialiştii trag un semnal de alarmă: tot mai mulţi români aleg să se trateze singuri acasă fără să consulte un medic. Internetul a devenit principala sursă de informare, astfel peste 62% dintre aceştia aleg să trateze durerea de spate, stomac sau cap fără să ceară înainte sfatul unui specialist.

Patru din 10 persoane combat răceala şi infecţiile pe cont propriu, iar mulţi dintre aceştia nu citesc prospectul înainte de a lua o pastilă. Această practică, însă, poate deveni periculoasă deoarece există riscul unor complicaţii mult mai grave, efecte adverse sau supradozaj.

Automedicaţia şi autodiagnosticarea au luat amploare. Medicii, însă, ne sfătuiesc să ţinem întotdeauna cont de părerea unui specialist înainte de a administra orice tratament.

