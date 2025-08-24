Dacă aveţii insomnii dese sau adormiţi tot mai greu seara, nu vă opriţi în prima farmacie pentru a cumpăra pastile, ci îndreptaţi-vă atenţia spre alimentaţie. Şi asta pentru că anumite fructe, de exemplu, ne pot ajuta să creştem calitatea somnului.

Iată ce alimente te pot ajuta să dormi mai bine. Nu vorbim despre suplimente, nu despre pastile. Ci despre mâncare. Pentru că da, sunt alimente care au efect real asupra somnului. Au fost testate în studii pe oameni, iar rezultatele sunt clare.

Kiwi

Două kiwi medii, mâncate cu o oră înainte de culcare, au crescut timpul total de somn cu aproape o oră, la 15 sportivi de elită. Eficiența somnului a crescut, iar trezirile nocturne s-au înjumătățit. Kiwi conține melatonină, serotonină, antioxidanți, vitamina C și potasiu – un cocktail natural pentru un somn odihnitor.

Sucul de vișine

480 ml de suc de vișine pe zi au crescut durata somnului cu 84 de minute în rândul persoanelor cu insomnie. Vișinele conțin melatonină naturală, antioxidanți și o substanță care oprește degradarea triptofanului – precursorul serotoninei.

Chefirul

Kefirul ajută la echilibrarea florei intestinale, ceea ce influențează direct calitatea somnului. Conține triptofan, care se transformă în serotonină, apoi în melatonină. Alege chefirul autentic – caută pe etichetă mențiunea "drojdie de chefir".

Nucile

40 de grame de nuci pe zi – adică o palmă – au redus timpul necesar pentru adormire, au crescut eficiența somnului și au ridicat nivelul melatoninei în sânge intr un alt sutdiu: Sunt bogate în triptofan și melatonină naturală. Pot fi consumate oricând în timpul zilei.

Peștele gras

Somon, ton, macrou, sardine – toate sunt bogate în Omega-3 și vitamina D. Acestea stimulează serotonina, care devine melatonină. Nu e neapărat un aliment de seară, dar consumul regulat ajută somnul.

Ceaiul de mușețel

Conține apigenină – un flavonoid care se leagă de receptorii GABA din creier. Acțiunea e asemănătoare cu cea a unui pahar de vin, dar fără efectele negative. Reduce anxietatea și favorizează adormirea.

Sucul de roșii

Licopenul și antioxidanții reduc inflamația și stresul oxidativ – doi inamici ai somnului. Ideal: un pahar de suc de roșii 100%, fără zahăr adăugat, cu puțină sare și piper.

Prunele uscate

Sunt bogate în magneziu și potasiu – minerale care relaxează musculatura și induc starea de liniște. Mănâncă 2–3 prune înainte de culcare – nu mai mult, ca să nu ridici glicemia.

Nu toate nopțile sunt la fel. Dar dacă introduci aceste alimente în rutina ta, este probabil să ai un somn mai odihnitor, fără să apelezi la pastile. Testează-le, combină-le de-a lungul săptămânii și observă ce funcționează la tine. Și nu uita: nu înlocui medicația prescrisă de medic cu aceste alimente fără acordul lui.

