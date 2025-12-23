Medici revoltaţi de amânarea creşterii punctului pe serviciu medical: Vindecaţi-i voi pe pacienţi prin OUG-uri

Revoltă fără precedent în rândul medicilor de ambulator. După amânarea creșterii punctului per serviciu medical prin așa-numita "Ordonanță trenuleț", Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator acuză Guvernul că minte și avertizează că sistemul riscă să se blocheze. Medicii amenință că vor renunța la parafă și cer intervenția președintelui Nicușor Dan, transmițând un mesaj dur: "Vindecați-i voi pe pacienți prin OUG-uri și decrete".

"De Crăciun, ca hoţii! Guvernul minte. Premierul minte. Minte apăsat, aşezat, încruntat. Minte cu metodă. Ambulatoriul de specialitate, sfertul ăla din numărul total al doctorilor din România, a fost trădat din nou. În vară au spus că se corectează o nedreptate recunoscută de toţi: Bolojan, Nazare, Rogobete, Moldovan. Ei ştiu că ambulatoriul se scufundă din lipsă de finanţare. Ei ştiu că pacienţii nu vor mai avea unde să meargă să se trateze de bolile grave care depăşesc medicul de familie şi care riscă să blocheze spitalele. Ei ştiu că medicii vor începe din nou să părăsească ţara. Dar nu îi interesează. Nu îi interesează de noi, nu îi interesează de voi", afirmă reprezentanţii Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator (APMA), potrivit News.ro.

Medicii de ambulator acuză că de un an de zile sun demonizaţi, atacaţi, arătaţi cu degetul.

"Nu contează munca pe care o facem. Nu contează câţi pacienţi tratăm noi. Dacă ne arată cu degetul, vă duceţi după fentă. Şi nu îi mai vedeţi pe ei. Care nu fac nimic. Nu au rezolvat nimic. Îi interesează doar să îşi păstreze privilegiile", spun ei.

Promisiuni neonorate privind creşterea punctului per serviciu medical

Medicii de ambulator reproşează Guvernului că în iulie a spus că punctul în ambulatoriu va creşte de la 1 august la 8 lei.

"Primul ministru, ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei. I-am crezut toţi. Apoi ne-au zis că de fapt va fi 6,5 din octombrie si 8 din ianuarie. Apoi printr-o lege pe care şi-au asumat răspunderea şi au trecut-o de Curtea Constituţională au zis că de fapt o să fie 6,5 în 2026 şi 8 în 2027. Şi acum? O mai lungim cu un an. O prorogăm. Din 2027 şi 2028. De fapt ne mint din nou. Dar taxele au crescut deja. Si vor creste din nou. Mai mult decât putem duce", relatează APMA.

Ei îi întreabă pe premier, pe ministrul Finanţelor şi pe cel al Sănătăţii dacă i-au minţit din nou.

"Unde sunt reducerile de cheltuieli ale statului? Unde sunt reducerile de pensii speciale? Unde e tot ce aţi promis de 6 luni? Probabil că în timpul serilor din ultimul an aţi făcut medicina la seral. Poate că domnul ministru şi-a isprăvit în sfârşit studiile medicale. Pentru că voi va trebui să îngrijiţi bolnavii din România. Noi suntem hoţi, escroci, inutili. Suntem dispensabili. Putem pleca. Pacienţii sunt simulanţi care nu vor să muncească. Deci nu contează. Nu negăm că sunt probleme în sistem. Dar nu sunt regula, sunt excepţia", susţin medicii.

Avertisment privind riscul dispariției medicilor de ambulator

Ei reproşează că de la alegeri li se spune cum va prelua ambulatoriul de spital pacienţii şi cum medicii din spital vor face gratuit, că e în cadrul normei zilnice, o oră în ambulatoriu.

"Şi uite aşa se rezolvă problema dacă noi, dispensabilii, vom dispărea. Doar că obligând la muncă forţată medicii din spital pentru a avea o variantă de a ne înlocui vă înşelaţi. Nu sunt destui, nu au infrastructura, nu au vocaţie de Sonderkommando (pentru cei ce nu ştiu ce e aia, e vorba de deţinuţii de la Auschwitz obligaţi la muncă în crematorii şi camerele de gazare). Aşa că ar fi cazul să vă treziţi! Nu pentru voi, care nu mai aveţi speranţă! Pentru ţara asta chinuită pe care aţi dus-o în groapă cu incompetenţa şi lăcomia voastră. Avem un război la frontieră, coloana a V-a cât casa în ţară şi voi continuaţi să dansaţi conga prin câmpul de mine? Treziţi-vă!", este mesajul medicilor de ambulator.

Ei afirmă că 80% din cazurile medicale din ţară sunt rezolvate în prespital, "cu costuri mici şi fără parandărăt la licitaţii".

Medicii de ambulator îi mai reproşează premierului Ilie Bolojan că de la numirea în funcţie nu a discutat cu ei niciodată, tot aşa cum niciodată nu a discutat cu consilierul său pe sănătate.

Mesaj pentru preşedintele Nicuşor Dan

Medicii de ambulator se adresează şi preşedintelui Nicuşor Dan.

"Domnule Preşedinte, arătaţi că puteţi să luaţi decizii azi! Nu peste o lună! Sau peste un an! O ţară nu e o primărie unde amâni semnarea unui PUZ. Sectoare întregi din ţară nu mai funcţionează corect. Nu doar Justiţia. Nu doar Armata. Nu doar Internele. Sau mediul. Sau... Fiţi mediator, cum spune Constituţia. Haideţi să găsim soluţii să punem ţara pe roate. Vorbiţi cu noi. Cu cifrele pe masă. Şi poate veţi vedea o altă realitate", transmit medicii.

Ei recomandă autorităţilor să se trezească, până nu rămân singure.

"Fără ţară. În faţă doar cu Istoria. În 1989 de Crăciun ne-am luat raţia de Libertate. În 2025 ne-aţi dat raţia de umilinţă!", se arartă în comunicatul Consiliului Director al APMA.

Medicii de ambulator au şi un Post Scriptum: "Dacă nu găsiţi timp să discutăm înainte de a da Ordonanţa, vom fi obligaţi să lăsăm parafa jos. Vindecaţi-i voi pe pacienţi prin OUG-uri şi decrete!"

Valoarea punctului per serviciu este, pe scurt, prețul după care statul plătește consultațiile din ambulatoriu.

Rolul medicului de familie și al medicului specialist în ambulatoriu

Medicul Adrian Petru a scris într-o postare pe Facebook că deşi acum 10 zile "se discuta în consultari" introducerea valorii se 6,5 lei / punct (în loc de 5) din ianaurie 2026 (promisiune din primavara 2025, cu titlu reparator) de facto aceasta era deja amânată de câteva luni pentru înca un an.

"Prin poziționarea medicului de familie și a medicului specialist din ambulatoriul independent în prima linie a interacțiunii dintre pacient și sistemul de sănătate, precum și prin durata și continuitatea contactului cu acesta, aceștia îndeplinesc un rol de garant al imparțialității și al funcționării echitabile a sistemului medical în ansamblu. Activitatea lor depășește furnizarea directă a serviciilor medicale individuale, contribuind la orientarea corectă a pacientului, la filtrarea intervențiilor inutile și la aplicarea coerentă a regulilor sistemului în interesul general, astfel încât funcționarea globală a sistemului de sănătate să rămână centrată pe interesul pacientului", a scris medicul Adrian Petru.

Medicii acuză finanțarea insuficientă a ambulatoriului

În realitate însă, spune el, nivelul de finanțare al asistenței medicale ambulatorii de specialitate rămâne scăzut în raport cu rolul acesteia în prevenția secundară, diagnosticul precoce și reducerea spitalizărilor evitabile.

"Valoarea punctului pe serviciu medical este stabilită centralizat, pe termen multianual, fără mecanisme clare de ajustare anuală în funcție de costurile reale de operare sau de inflație. De ce punct şi nu RON sau lei sau o unitate de măsură din SI? Pentru că omul nu mănâncă pe puncte şi deci nu înţelege cam cât de mult sau de puţin valorează un punct. E mai greu să se raporteze la puncte. Aşa. Cât valoreaza un punct? Unii zic aproximativ cât un ciocan libian. Activitatea medicului specialist este normată ca durată și volum, însă nu este însoțită de drepturi asociate unei activități dependente, precum concediul de odihnă plătit sau predictibilitatea veniturilor. Furnizorii de servicii medicale în contract cu CNAS nu au posibilitatea de a-și stabili tarifele, fiind obligați să accepte valori impuse unilateral prin contractul-cadru. Consultările cu organismele profesionale au loc uneori în contexte în care parametrii esențiali sunt deja fixați prin acte normative, limitând impactul practic al acestor consultări. Infrastructura informatică utilizată pentru raportare și validare prezintă perioade de indisponibilitate neanunțată, cu efecte directe asupra activității medicale și administrative. Obligația de validare a serviciilor medicale este transferată integral asupra medicului, inclusiv în perioade de absență sau concediu, prin utilizarea semnăturii electronice personale. Responsabilitatea pentru erori administrative este individualizată la nivelul medicului, chiar și în situații generate de disfuncționalități de sistem sau de proceduri neuniforme. Normele de decontare includ cerințe paraclinice standardizate care nu sunt întotdeauna corelate cu riscul individual sau indicația clinică specifică", a mai scris medicul pe Facebook.

Potrivit lui, organizarea actuală a spitalizării de zi poate conduce la utilizarea ineficientă a resurselor, prin efectuarea de investigații care ar putea fi realizate anterior, în ambulator.

"Structura tarifară și plafonarea volumelor favorizează furnizorii cu capacitate mare de absorbție a costurilor și de integrare verticală a serviciilor. Furnizorii independenți de dimensiuni mici sau medii întâmpină dificultăți de sustenabilitate economică în condițiile actuale de contractare. Mecanismele de evaluare a valorii clinice reale a serviciilor decontate sunt limitate sau insuficient integrate în procesul de stabilire a tarifelor. Accentul administrativ este plasat predominant pe conformitatea procedurală, în detrimentul evaluării rezultatelor clinice și a impactului asupra sănătății populației. Calendarul modificărilor tarifare este stabilit pe termen lung, cu efecte amânate, ceea ce reduce capacitatea sistemului de a răspunde rapid la presiuni operaționale curente. Daca mai vin domnu' preşedinte cu domnu ministru o dată şi îmi dau două puncte, sau ciocane libiene, la alegera dumnealor că pe mine nu mă consulta oricum o să, îmi cumpăr tot shop-ul. Iar pacientul cu venituri reduse şi boli cronice? Să se programeze în ambulator la Fundeni, că sigur îi dau ăia şi scrisoare medicală şi reţetă compensata şi concediu, şi referat, şi plan de îngrijire", a completat medicul Adrian Petru.

Reacţia Colegiului Medicilor din România

Colegiul Medicilor susţine şi el că medicina din prespital are nevoie de finanțare corectă și de politici care să susțină medicii şi accesul pacienților la servicii medicale.

Într-o postare pe Facebook, Colegiul Medicilor din România atrage atenția asupra situației cu care se confruntă medicina din prespital și, în ansamblu, sistemul medical românesc, subliniind necesitatea unei finanțări corecte și sustenabile care să permită medicilor să își desfășoare activitatea în condiții decente și sigure.

"Nu vorbim despre bonusuri, prime sau bonificații. Vorbim despre supraviețuirea profesională a medicilor, mai ales în prespital și despre dorința acestora de a rămâne și a profesa în sistemul medical românesc", a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.

Colegiul Medicilor din România mai subliniază că subfinanțarea cronică a sănătății a avut în trecut consecințe grave, printre care exodul masiv al medicilor care profesau în România.

Deși, în ultimii ani, acest fenomen s-a mai temperat, riscul reluării lui rămâne major în lipsa unor măsuri concrete. Majoritatea țărilor caută medici, iar România nu își mai permite să mai piardă medici.

Colegiul Medicilor din România face un apel către autoritățile guvernamentale pentru:

finanțarea corectă a sistemului de sănătate;

plata adecvată a gărzilor medicilor;

elaborarea unor reglementări care să ofere perspective profesionale clare medicilor și să asigure o distribuție mai echilibrată a personalului medical la nivel național, astfel încât pacienții din mediul rural și din orașele mici să aibă acces real la servicii medicale de calitate.

"Suntem total de acord că sistemul de sănătate trebuie eficientizat, dar trebuie și finanțat corespunzător. Măsurile care vizează sănătatea trebuie discutate într-un mod constructiv, ținând cont și de perspectiva și expertiza reprezentanților medicilor", a subliniat prof. univ. dr. Cătălina Poiană.

"Colegiul Medicilor din România își reafirmă disponibilitatea pentru dialog instituțional și pentru colaborare cu autoritățile, în vederea construirii unui sistem medical funcțional, echitabil și capabil să răspundă nevoilor reale ale pacienților și ale medicilor deopotrivă", se mai arată în comunicatul Colegiului Medicilor.

