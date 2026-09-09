Amânări cu săptămânile la autopsii și expertize. INML se plânge că nu are fonduri și personal

Situaţie tensionată la institutele de medicină legală. Angajaţii acuză că, din cauza tăierilor bugetare şi a lipsei de personal, nu mai pot face faţă volumului de muncă. Autopsiile au ajuns să fie amânate chiar şi cu o săptămână. Iar expertizele medico-legale cu lunile. Medicii spun că au făcut memorii la Ministerul Sănătăţii, însă nu au primit până acum niciun răspuns.

"Fraților, am venit să-l luăm pe Costeluș acasă, nu se poate. Cei care vreți să veniți la el, abia mâine poate să ni-l dea acasă", a spus un aparţinător.

Cazul influencerului Costeluș, a cărui autopsie a fost amânată din lipsă de personal, nu este unic. Medicii legiști spun că este abia începutul crizei.

Autopsiile au ajuns să fie amânate de la o zi la alta, aici, la Institutul Național de Medicină Legală. Pentru ziua de miercuri erau programate nouă, însă două au rămas pentru joi, pentru că nu avea cine să le facă.

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Au fost cazuri în care rudele au așteptat și o săptămână pentru ca autopsia să fie gata.

"Este evident că noi nu putem să respectăm termenul legal de trei zile, de exemplu, pentru autopsii. Iar celelalte expertize vor avea întârzieri semnificative. Luni de zile", a precizat Gabriel Gorun, purtător de cuvânt Institutul Național de Medicină Legală.

Reprezentanții celui mai mare Institut de Medicină Legală din țară spun că le-ar trebui 30 de medici pentru a face față volumului de muncă. Au doar 6.

"Ni s-a dat voie să angajăm doi, dar din păcate fără ca aceste posturi să fie bugetate. Și, ca atare, nu putem angaja, pentru că salariile lor se vor reflecta în scăderea salariilor celorlalți angajați rămași", a mai spus Gabriel Gorun.

Anul acesta, Guvernul a redus cheltuielile de personal, în domeniul medicinei legale, de la 46 la 39 de milioane de lei. Institutele de medicină legală ar trebui să se finanțeze din banii percepuți parchetelor și inspectoratelor de poliție pentru expertize medico-legale. Însă tarifele sunt blocate la nivelul anului 2006.

"În momentul de față, tarifele cu care sunt facturați acești beneficiari nu reflectă probabil, în unele cazuri, nici măcar a 10-a parte din costul real al prestației", potrivit lui Gabriel Gorun.

Pentru o autopsie, de exemplu, un institut de medicină legală primește 300 de lei, în condițiile în care procedura este estimată la un cost real de 1.200 de lei. Mai mult, parchetele și inspectoratele de poliție care comandă expertizele întârzie cu plățile, tot din motive bugetare.

"Noi suntem într-o îndatorare undeva, dacă nu mă înșel, de circa 30% în acest moment, față de necesarul de funcționare. Probabil va fi tot mai rău. Nu văd speranțe", a explicat Gabriel Gorun.

Toate memoriile în care medicii legiști și-au prezentat situația au rămas fără răspuns din partea Guvernului. Observator a contactat Ministerul Sănătății pentru un punct de vedere, însă nu a primit până acum un răspuns.