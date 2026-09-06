Zahărul din copilărie este boală la bătrâneţe. Un studiu publicat recent arată că zahărul pe care îl mâncăm în primii doi ani de viață ne modifică iremediabil organismul. Astfel, conform analizei, cei care au consumat mai puţin zahăr până la vârsta de doi ani au avut o incidenţă mai mică de boli neurodegenerative şi cancer.

"Nu știu dacă sunt copii care nu au consumat deloc zahăr. Peste tot e zahăr, chiar și în pâine e zahăr. Și atunci nu știu dacă nu au consumat deloc zahăr. Și laptele praf, credeți-mă, conține zahăr", spune Mihaela, mamă.

Mihaela are doi copii de şapte şi patru ani. Recunoaşte că este aproape imposibil să le refuze porţia de dulce.

"Am încercat să le fac dulciuri în casă, cât se poate de naturale, cu un îndulcitor, să limităm zahărul. Mi-e foarte greu să controlăm. Știţi cum sunt tentațiile de dulce", explică Mihaela, mamă.

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Părinţii spun că este din ce în ce mai greu să evite zahărul

Tot mai mulți părinți spun că e din ce în ce mai greu să-și țină copiii departe de zahăr, mai ales când în magazine oferta e extrem de tentantă.

"Eu mai am aplicații pe care le folosesc și le scanez inclusiv la mâncare și încerc să mă limitez. Sunt anumite produse care sunt foarte nocive. Dezastru chiar", spune o persoană.

Cercetătorii din China au analizat datele unor persoane din Marea Britanie născute în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și au ajuns la concluzia că sănătatea ne este puternic influențată de cantitatea de zahăr consumată în copilărie.

Persoanele născute în perioada raționalizării zahărului au suferit cu aproape 70% mai puțin de cancer hepatic, cu peste 45% a fost mai mică rata de Alzheimer și cu 40% a fost mai mică rata de cancer pulmonar.

Consumul trebuie limitat cât mai din timp

Specialiștii avertizează că acest consum trebuie limitat din primii ani de viață.

"Raportăm în funcție de vârsta copilului, de greutatele actuale și de înălțime, calculăm câte calorii trebuie să consume el zilnic și raportul de zahăr 50%", explică Ştefan Pletosu, pediatru.

"Efectele secundare sunt de la demineralizarea smalţului dentar, la apariția obezității abdominale, crește riscul de boli cardiovasculare, hipertensiune arterială", menţionează Teodora Costea, diabetolog-nutriţionist.

De ani buni, organizațiile internaționale recomandă ca zahărul să lipsească din alimentația copiilor sub 2 ani, cu excepția celui prezent în mod natural în fructe și legume.