Analizele imagistice ar putea fi interpretate de la distanță. Ordinul, pus în transparență decizională

Ministerul Sănătății propune reglementarea teleradiologiei, printr-un ordin pus în transparență, care va permite interpretarea la distanță a investigațiilor imagistice, cu scopul de a reduce timpii de așteptare și de a crește accesul pacienților la diagnostic.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că noul cadru va permite ca diagnosticul să nu mai depindă de locația medicului sau pacientului. "Interpretarea nu mai este limitată de locație, ci se bazează pe expertiza medicului. Radiologia devine astfel un serviciu conectat, modern, care poate răspunde mai rapid nevoilor pacienților", a transmis acesta.

Potrivit ministrului, măsura vine să rezolve întârzierile și lipsa de specialiști din unele unități medicale. "Aducem diagnosticul mai aproape de oameni", a subliniat Rogobete.

Acesta mai susține că noile reglementări vor permite utilizarea teleradiologiei la scară reală, vor reduce timpul de interpretare a investigațiilor și vor crește accesul pacienților la diagnostic, inclusiv în zonele defavorizate. În același timp, echipamentele existente vor fi folosite mai eficient, iar serviciile medicale vor fi integrate într-un sistem digital.

Ministrul Sănătății a precizat că vor fi menținute standarde stricte privind calitatea actului medical și securitatea datelor: "Diagnosticul trebuie să fie la același nivel de acuratețe, iar informațiile clinice și protocoalele sunt obligatorii. În același timp, sistemele digitale vor respecta standarde stricte de securitate cibernetică, pentru protejarea datelor medicale."

