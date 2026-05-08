Mâncăm mai mult, dar ne hrănim tot mai puțin. Şi de vină ar fi nivelul crescut de dioxid de carbon din atmosferă, potrivit unui studiu. Schimbarea a dus la o scădere cu peste 3 procente a proteinelor, fierului și zincului din plantele pe care le consumăm zilnic.

Acest lucru ar putea afecta nutriția a sute de milioane de oameni. Analiza a fost făcută pe culturi precum cele de orez, soia sau grâu, iar concluzia nu este deloc încurajatoare.

De la sfârșitul anilor 80 și până astăzi, cantitățile de proteine, de fier și de zinc au scăzut cu 3,2%, iar explicația este legată de creșterea concentrației de dioxid de carbon în atmosferă. Pentru acest lucru există și o explicație, au identificat cercetătorii. Una dintre aceste explicații ar putea fi faptul că, prin creșterea concentrației de dioxid de carbon din atmosferă, planta se dezvoltă mai rapid, însă absorbția de minerale din sol este aceeași.

În aceste condiții, evident, planta este mai săracă în minerale. Acest studiu a fost publicat în revista Global Change Biology.

Claudiu Loghin

