Capsule pentru slăbit, vândute ilegal sub denumirea de Mounjaro. Eli Lilly România: "O ameninţare gravă"

Eli Lilly România avertizează asupra apariţiei pe internet a unor capsule pentru slăbit vândute sub denumirea Mounjaro, deşi medicamentul original este disponibil exclusiv sub formă injectabilă. Compania atrage atenţia că produsele neautorizate pot fi periculoase pentru sănătate şi pot conţine substanţe necunoscute sau contaminate.

Mounjaro este un stilou injector (pen) preumplut, multidoză, conceput pentru administrare subcutanată - Shutterstock

"Tratamente contrafăcute pentru obezitate pun în pericol sănătatea românilor. Produsele contrafăcute sau neautorizate reprezintă o ameninţare gravă la adresa sănătăţii publice. Astfel de produse sunt disponibile şi pe piaţa din România, inclusiv pe platforme online, unele dintre ele fiind comercializate chiar sub numele unor medicamente pentru obezitate din portofoliul Lilly, precum Mounjaro® (tirzepatidă)", a anunţat vineri compania, printr-un comunicat citat de News.ro.

Avertisment privind medicamentele false pentru slăbit vândute online

De asemenea, reprezentanţii companiei explică faptulcă Tirzepatida este administrată sub formă de tratament injectabil, iar orice altă formă de administrare este "neautorizată, netestată şi periculoasă".

Articolul continuă după reclamă

"Mounjaro nu este autorizat sub formă de capsule sau supliment alimentar. Orice produs prezentat astfel nu face parte din portofoliul Lilly, astfel că siguranţa, eficienţa şi ingredientele sale nu pot fi verificate", se mai arată în comunicat.

Conform sursei citate, produsele neautorizate destinate tratamentului obezităţii reprezintă un pericol real pentru pacienţi deoarece adesea ele provin de la furnizori iliciţi şi nereglementaţi. De asemenea, pot să nu prezinte niciun ingredient activ, pot conţine ingrediente neconforme sau alte substanţe dăunătoare precum bacterii, endotoxine sau impurităţi.

Medicamentele originale nu sunt vândute pe reţele sociale sau site-uri de e-commerce

"Tratamentele pentru obezitate dezvoltate de Lilly sunt disponibile doar prin intermediul canalelor autorizate. Nu se comercializează pe canale de social media, magazine online sau site-uri de e-commerce. Lilly îşi păstrează angajamentul de a colabora cu autorităţile competente şi cu platformele de social media pentru a înlătura produsele şi conţinutul neautorizate", subliniază Eli Lilly România.

Totodată, încurajează oamenii să se adreseze profesioniştilor din domeniul sănătăţii pentru consiliere medicală şi să achiziţioneze doar tratamente autentice din surse verificate.

"Recomandăm oricui are întrebări privind autenticitatea unui produs să contacteze farmacistul, medicul sau Eli Lilly România folosind canalele oficiale", conchid reprezentanţii companiei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰