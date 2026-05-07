Vara bate la ușă, iar oglinda devine mai critică. În goana după corpul de plajă, mulți intră într-un maraton al transformărilor. Specialiștii avertizează: nu există scurtături sănătoase, iar perfecțiunea în două săptămâni e mai degrabă un mit. Rețeta câştigătoare ar trebui să aibă ingrediente precise: alegeri echilibrate, consecvență și obiective realizabile.

Trei metode, același vis: silueta de plajă. Mii de femei au intrat deja în regimul de vară, prinse între diete-minune și aplicații care promit marea cu sarea, dar livrează, uneori, doar iluzii.

Cristina a început deja cursa cu kilogramele.

"A devenit deja un stil de viaţă. Dar în principiu înainte de vară. Pentru că atunci, toată lumea vrea să arate mai bine, să aibă o formă adecvată sezonului. Am deja doi copii, de aceea nu-mi permite nici timpul nici energia pentru a obţine cât de cât ceea ce-mi doresc. Se vede o schimbare după prima şedinţă", a explicat Cristina.

Frumusețea costă. Sedințele pentru anticelulită și slăbit pornesc de la 250 de lei și pot ajunge la 500.

"Am observat cumva imediat după Paşti că a început un nou val de cliente şi a devenit deja o tradiţie ca în perioada verii, femeile să îşi dorească să investească mai mult în propriul corp", a explicat Valentina Manea, proprietar salon de înfrumuseţare.

Din saloanele de înfrumusețare direct în ringul de fitness.

"Schimbarea începe, în primul rând, prin mișcare. Nu este cazul meu, deoarece nu am ținuta adecvată, însă un ritm sănătos de slăbire este de aproximativ 1 kg pe săptămână, adică 4 kg pe lună, în funcție de metabolism și stilul de viață. O scădere mai rapidă poate afecta organismul", explică Oana Bogdan, reporter Observator.

În sălile de fitness, antrenorii spun că lupta nu e doar cu kilogramele, ci și cu așteptările. Rezultatele drastice duc, de multe ori, la epuizare sau abandon.

"Pentru vacanța de vară ideal ar fi să ne apucăm măcar în iarnă, dar întârziații de obicei, cam acum se apucă. Timp avem, în funcție de forma actuală la momentul în care ne apucăm. Persoanele care au mai facut sport și care au o formă mai bună, bineînțeles că vor avea rezultate ceva mai rapid", explică Cristi Strava, antrenor fitness.

În jur de 200 de milioane de euro ar fi suma anuală, din vânzarea produselor de slăbit şi suplimente alimentare din farmaciile de la noi. Din disperarea de a slăbi peste noapte, multe femei merg pe drumul cel mai scurt.

"Faptul că anumiţi pacienți nu au acces la aceste rețete sau medicul nu le recomandă acest medicament pentru că există aceste riscuri, partea gravă este că accesează la variante din online, la piața neagră, de la alți cumpărători și acest lucru nu le recomandăm", explică Beatrice Speteanu, farmacistă.

Concluzia? Nu există magie în oglindă, ci consecvență în obiceiuri. Cheia rămâne echilibrul: alimentație corectă, mișcare constantă și obiective cu picioarele pe pământ, nu pe cântar.

