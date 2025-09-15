Cum stăm la plata asigurărilor de sănătate după implementarea noilor măsuri: aproape 650.000 de oameni au rămas fără asigurare de sănătate, după ce nu mai beneficiază de pe urma soțului, soției sau a copiilor. Primele cifre arată că doar 2% dintre ei și-au achitat contribuția la sănătate, într-o singură lună.

Tot în această perioadă şi-au plătit CASS-ul 42.000 de persoane, dar majoritatea nu fac parte din categoria foştilor asiguraţi. Suma pe care trebuie să o achite foştii co-asiguraţi este de 2.430 de lei, iar această poate fi plătită fie integral, fie în două tranşe, prima tranşă fiind de 610 de lei. Restul trebuie plătit până în luna mai a anului viitor.

Care sunt excepţiile

Ataşată de această sumă trebuie completată declaraţia unică 212 care trebuie depusă ulterior la ANAF. Cine nu face acest lucru trebuie să ştie că nu va mai beneficia de analize medicale sau tratamente gratuit şi trebuie să plătească pentru fiecare în parte. Există şi excepţii: copiii, studenţii, tinerii până în 26 de ani, femeile însărcinate, pensionarii cu venituri mici, pacienţii oncologici, precum şi cei incluşi în programele naţionale de sănătate.

Articolul continuă după reclamă

Asociaţiile de sănătate spun că acest număr mic de plătitori este cauzat de procesul anevoios pe care să-l parcurgă pacienţii.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰