Endometrioza este o afecţiune ginecologică cu incidenţă în creştere, dar și una dintre cele mai dificil de diagnosticat, din cauza simptomelor variate și adesea discrete. Multe femei trăiesc cu dureri pelvine, menstruații dureroase sau tulburări de fertilitate, fără să realizeze că aceste manifestări ar putea semnala o problemă precum endometrioza. Întârzierea diagnosticului, adesea de câțiva ani, poate afecta semnificativ calitatea vieții și șansele de reproducere.

Durerile menstruale, cele de la contact sexual, durerile abdominale sau simptomatologia de tract urinar pot indica multe afecţiuni, iar printre ele poate fi endometrioza, o afecţiune cu frecvenţă tot mai mare, dar cu o simptomatologie comună. Din acest motiv, diagnosticarea acestei afecţiuni, prin investigaţiile imagistice, chirurgicale poate dura între 2 si 7 ani. Investigaţiile imagistice, chirurgicale sau o analiză de tip microARN poate ajuta la punerea unui diagnostic precoce şi începerea tratamentului adecvat la momentul potrivit.

"Putem folosi ecografia care ne poate pune în evidenţă uşor aceste endometrioze, dar ele apar după un interval de timp şi nu le putem vedea din start. Apoi avem proceduri de imaginistică prin rezonanţă magnetică, care pot să ne pună în evidenţă endometrioza profundă, iar mai nou în cadrul reţelei oferim pacientelor aceste tipuri de diagnostice non invazive prin teste de Arn salivar, care poate prin investigaţii genetice să ne pună un diagnostic mult mai precoce.", a explicat

profesorul doctor Romeo Micu, medic primar obstetrică - ginecologie.

Diagnosticarea endometriozei timpuriu e un avantaj, nu doar pentru pacient, dar şi pentru medic, care poate stabili mai bine conduita terapeutică, având în vedere că afecţiunea aflată la debut poate fi tratată prin metode conservatoare, însă fiecare tratament este personalizat după pacient. Există şi cazuri în care se ajunge la intervenţii chiurgicale, dar nu e ceva de speriat, spun medicii.

"Tratmentele chirurgicale sunt rezervate pentru acele paciente care fie au simptomatologie dureroasă care nu poate fi controlată prin tratament medicamentos şi e necesar de a îndepărta acele focare, sau atunci când endometrioanele depăşesc 4 cm. Mai avem o singură indicaţie chirugicală, când se procedează o procedură în vitro şi un alt endometrion ne blochează accesul pentru recolatare. În rest, ar trebui să ne adresăm pacientelor printr-o terapie chirurgicală minim invazivă să i se conserve la maximum rezerva ovariană, pentru că acesta este neajunsul, faptul că prin operaţie diminuăm rezerva ovariană, operaţia trebuie bine facută pentru a nu necesita o a doua intervenţie.", a adăugat medicul.

Chiar şi după tratarea endometriozei, pacientul trebuie să aibă un regim alimentar care să prevină reapariţia ei, printr-o dietă antiinflamatorie, ce poate conţine legume, fructe, peşte, grăsimi sănătoase şi cereale integrate.

