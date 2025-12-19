Ambulatoriile de specialitate pot funcţiona cu program extins, pentru un acces mai ușor al pacienților și mai puțină presiune pe urgențe. Este anunţul făcut de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, în cadrul ședinței de Guvern.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că Guvernul a aprobat alocarea a 1,9 miliarde de lei din fondul de rezervă pentru suplimentarea bugetului Casei Naționale de Asigurări, măsură care asigură finanțarea sistemului de sănătate până la finalul anului. Totodată, printr-un memorandum al Ministerului Sănătății, spitalele pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante. Guvernul a decis și continuarea, în 2026, a cumulului pensiei cu salariul prin ordonanță de urgență, cu prioritate în sănătate, educație și alte sisteme esențiale.

În aceeași ședință, Legea sănătății a fost modificată pentru a elimina blocajele administrative, facilitând recunoașterea profesională și accelerarea eliberării documentelor de atestare. De asemenea, ministrul a mai anunțat că finanțarea spitalelor se va baza tot mai mult pe activitatea medicală reală și serviciile oferite pacienților, nu pe numărul de paturi. Iar ambulatoriile de specialitate pot avea programul extins până la ora 20, acolo unde există cerere și capacitate, pentru un acces mai bun la consultații.

