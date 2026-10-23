Bolile de inimă nu dor întotdeauna. Dar pot ucide la orice vârstă. În România, din păcate, sunt principala cauză de deces, mai ales pentru că stăm rău şi la alte capitole: obezitate, fumat, controalele regulate la medic. Cheia, spun cei mai buni medicii cardiologi reuniţi într-un congres la Bucureşti, este prevenţia.

Mai bine de jumătate din totalul deceselor din România au fost provocate de afecțiuni cardiovasculare. Şi asta pentru că, de multe ori, primele semne sunt ignorate.

"Conceptul că inima nu doare face pe unii dintre pacienții noștri să apeleze foarte târziu sistemul de urgență. Deci orice durere toracică trebuie să ne ducă la doctor", a spus Dr. Silviu Dumitrescu, medic primar cardiolog.

La fel de importantă este şi prevenţia. La București, specialiști din toate colţurile lumii s-au întâlnit la congresul "East Meets West", pentru a găsi soluții.

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"Trebuie să creăm încrederea persoanelor, a oamenilor să vină în sistemul de sănătate nu numai atunci când sunt bolnavi, să vină și atunci când sunt sănătoși", a spus Radu Ganescu, preşedinte Asociaţia Pacienţilor COPAC.

Prevenția trebuie însă susținută și de un sistem de sănătate bine finanțat.

"Sportul, activitatea fizică devine ca un fel de prescripție medicală, deci deci este un un factor atât de important în corecția manădiilor cardiovasculare. Vorbim de cea mai frecventă afecțiune care omoare cei mai mulți români, care este subfinanţată cronic", a spus Prof. Dr. Victor Costache, medic primar chirurgie cardiovasculară.

Iar pentru pacienții care au nevoie de operație, medicina vine cu soluții tot mai puțin invazive.

"Preferăm întotdeauna să folosim o abordare minim invazivă. După operație, pacientul revine rapid la viața normală. Putem face acest tip de intervenție chirurgicală fără să oprim inima", a explicat Dr. Elisa Mikus, medic chirurg cardiovascular în Italia.

"Lucrurile merg înainte, astfel încât aceste proceduri să fie din ce în ce mai ușor de suportate, acceptate de pacienții noștri, recuperarea să fie de ce în ce, din ce în mai rapidă", a precizat Prof. Dr. Habil Horaţiu Moldovan, medic specialist chirurgie cardiovasculară.

România nu este singura țară care se confruntă cu această problemă. Însă doar Bulgaria ne întrece.

"Aceasta este principala strategie: să prevenim apariția bolilor, în loc să le tratăm prin metode foarte sofisticate după ce boala s-a instalat", a spus Prof Dr. Ivo Petrov, medi cardiolog în Bulgaria.

"Stilul de viață este foarte important și există lucruri pe care fiecare dintre noi le poate face, individual, pentru a-și maximiza șansele de a duce o viață sănătoasă, fără boli cardiovasculare", a explicat Frank Criado, chirurg endovascular în SUA.

"Siguranțа sănătății este un element din siguranță naționala. Nu este destul doar să facem un act medical corect, trebuie să-l facem la timp", a spus şi Dr. Peter Gogalniceanu, expert securitatea sănătăţii.

În 2023, bolile cardiovasculare au provocat peste 1,5 milioane de decese în Uniunea Europeană.