Realitate înfricoşătoare: lupta pacienţilor cu boli cronice pentru investigaţii şi tratamente la timp. Pentru ei, fiecare amânare poate însemna o boală care avansează, complicaţii grave şi şanse tot mai mici de vindecare. Statul decontează o singură investigaţie RMN sau CT pe an, chiar dacă medicul recomandă mai multe. Iar când vine vorba despre analizele obişnuite, pacienţii se lovesc de un alt obstacol: fondurile caselor de asigurări se epuizează uneori chiar din primele zile ale lunii. Aşa ajung să aştepte luni întregi pentru investigaţii de care depinde sănătatea lor şi, uneori, chiar viaţa.

Eduard are 39 de ani și suferă de scleroză multiplă de 11 ani. Are nevoie de RMN la fiecare șase luni. Investigația trebuie să acopere trei segmente ale corpului, dar statul decontează doar unul.

”În scleroza multiplă, asta înseamnă o problemă destul de mare, pentru că monitorizarea în SM se face pe trei segmente, și uneori trebuie să facem la șase luni. Un segment este decontat, celelalte două segmente costă în funcție de clinică între 1.500 lei și 2.000 lei”, spune Eduard Pletea, pacient cu scleroza multiplă, 39 de ani.

Pentru alți pacienți, problema apare chiar înainte să ajungă la investigație: nu găsesc locuri decontate pentru analizele de care au nevoie. Andreea caută de șapte ani programări pentru fiul ei, care are o boală cronică. În fiecare lună, trebuie să fie printre primii care încearcă să prindă un loc.

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”În ultima zi a lunii trebuie să intru la 7 dimineața pe acea platformă să mă programez, iar dacă intru puțin mai târziu cu 10 minute, nu mai găsesc fonduri. Și așa la fiecare perioadă. 08:35 o vânatoare de fonduri, o vânantoare de analize medicale, să zic așa. Și asta facem periodic”, spune Andreea, 36 de ani.

Când nu găsește locuri, Andreea caută clinici private. Asociațiile de pacienți avertizează că lipsa fondurilor blochează atât monitorizarea bolilor cronice, cât și prevenția.

”Avem un sistem de sănătate subfinanțat ca bolnav cronic, nu poți să-ți faci acele analize medicale când e nevoie și când ai evaluări sau când te simți rău. Și doi, din cauza aceasta nu putem face screening și prevenție”, spune Rozalina Lapadatu, președinte Asociația pacienților APAA.

Nici pacienții care au nevoie de RMN sau CT în afara programelor naționale nu scapă de așteptare. În unele cazuri, programarea poate veni după trei luni.

”Întârzierea în efectuarea acestor tipuri de investigații de înaltă performanță, RMN, CT și așa mai departe, nu face decât să amâne diagnosticul, care poate fi cu consecințe foarte grave”, spune Rozalina Lapadatu, președinte Asociația pacienților APAA.

În aprilie, Ministerul Sănătății a pregătit o ordonanță pentru eliminarea restricției, dar aceasta nu a fost adoptată. Pe 12 octombrie, Senatul a votat un proiect care îmbunătățește accesul pentru anumite categorii de pacienți.

”Voi avea o întâlnire cu asociațiile de pacienți în curând pentru a vedea dacă legislația din ultima perioadă are nevoi de optimizări sau de ajustări și sigur sunt deschis pentru astfel de modificări”, spune Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății.

Ministrul promite discuții și cu furnizorii privați și cu Casa de Asigurări pentru a îmbunătăți accesul la analize decotate prin CNAS.