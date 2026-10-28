Folosim ceasuri inteligente ca să aflăm cât de bine am dormit, urmărim rutine de seară pe internet și căutăm metode pentru a obține somnul perfect. Fenomenul se numește "sleepmaxxing" și câștigă teren pe rețele sociale. Dar, în încercarea de a ne odihni mai bine, riscăm să transformăm somnul într-o nouă sursă de stres.

Roxana își calculează ciclurile de somn în încercarea de a găsi echilibrul între durata acestuia şi cât de odihnită se trezeşte dimineața.

"Durează aproximativ o oră și jumătate, pentru că sunt mai multe faze ale somnului. Ar fi ideal să îmi calculez să dorm trei ore, patru ore și jumătate, ca să termin ciclul respectiv", a spus Roxana.

"Îmi fac un ceai, un duș cald și cam atât. (...) Nu suport să aud sunete și vreau să fie beznă în cameră", a spus o femeie.

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Somnul perfect a devenit un trend pe internet. Se numește sleepmaxxing și înseamnă să încerci tot felul de metode ca să dormi mai bine: de la lumina roșie și ochelari care filtrează lumina albastră, până la masit de somn, suplimente și alte ritualuri de seară. Dar nu toate trucurile promovate online au și dovezi științifice solide.

"Sună bine, aș vrea să încerc, să mă interesez mai bine, să știu cum funcționează și ce trebuie să fac pentru asta", a spus o persoană.

Somnul este afectat și de programul de lucru, temperatura din cameră, poluarea și de cât timp stăm cu ochii în ecrane. Specialistii spun că numarul pacientilor creşte, iar multi îşi fac programări alarmaţi că dispozitivele pe care le poarta îi avertizează că nu dorm bine.

"Tot ce avem informații din zona de ceas, de telefon e nevalidat medical. Sunt niște algoritmi de tip AI care estimează, care spun și care ne stresează suplimentar. Te trezești noaptea, nu poți să mai adormi, pentru că iarăși te-ai gândit la ce mi-a zis mie ceasul", a explicat Ștefan Mihăicuță, specialist în somnologie.

Trendul sleepmaxxing ne îndeamnă să optimizăm totul: de la rutina de seară până la scorul afișat dimineața de ceasul inteligent.

Numai că, atunci când cifrele devin o obsesie și fiecare noapte e evaluată ca un examen, apare riscul de ortosomnie. Altfel spus, în goana după odihna ideală, putem ajunge să ne complicăm nopțile în loc să le facem mai liniștite.

"Am primit un scor de 81. E bine. Și o durată a somnului de 8 ore și 35 de minute. Foarte bine. E o problemă la somnul profund. Nu are cum să fie foarte precis. Lipsesc senzorii care măsoară somnul REM. Se măsoară cu un senzor pus la ochi, pentru că REM înseamnă mișcări rapide ale globilor oculari", a explicat medicul.

Specialiştii spun că în ultimul secol am pierdut în medie o oră și jumătate de somn din cauza electricității și internetului. Ne recomandă un program regulat şi obiceiuri care ne ajută să ne relaxam.