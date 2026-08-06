Gigantul farmaceutic american Moderna anunţă că Agenţia americană a medicamentului (FDA) i-a aprobat un nou vaccin împotriva gripei, la şase luni după ce i-a respins, pentru o scurtă perioadă de timp, o cerere de examinare, relatează AFP.

SUA aprobă mFLUSIVA, primul vaccin cu ARN mesager împotriva gripei. Iniţial a fost respins - Profimedia

Primul vaccin antigripal care foloseşte tehnologia ARN mesager (ARNm) al Moderna - mFLUSIVA - a fost autorizat să fie folosit la adulţi cu vârsta de 50 de ani şi peste, a anunţat miercuri, într-un comunicat laboratorul american.

"Moderna prevede să facă mFLUVISA disponibil populaţiilor eligibile în Statele Unite în sezonul virusurilor respiratorii 2026-2027", anunţă laboratorul.

În februarie, Moderna anunţa că autorităţile federale însărcinate cu vaccinuri au apreciat drept insuficiente testele clinice şi i-au respins cererea de examinare a acestui nou produs preventiv.

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Însă FDA a revenit asupra acestei poziţii, doar după o săptămână, în urma a ceea ce Moderna a prezentat drept o reuniune "constructivă".

Preşedintele republican Donald Trump cataloga în primul său mandat ARN-ul drept un "miracol al timpurilor moderne", însă şi-a schimbat tonul după ce s-a întors la putere.

Secretarul său al Sănătăţii Robert F. Kennedy - un vechi vaccinosceptic - a anulat finanţările destinate cercetărilor privind ARN-ul mesager.

În actuala administraţie, FDA a cerut o reexaminare a procedurilor de aprobare a anumitor vaccinuri - inclusiv a celor împotriva gripei - şi a propus schimbări ale politicii federale care au provocat îngrijorări foarte puternice atât ân rândul profesioniştilor în domeniul sănătăţii, cât şi corpului medical.

Moderna şi concurentul său compatriot BioNTech-Pfizer au fost primele laboratoare care au comercializat vaccinuri împotriva SARS-CoV-2 care foloseşte tehnologia ARN-ului mesager în pandemia COVID-19, care le-au adus profituri de miliarde de dolari.

Vaccinurile împotriva Covid-19 sunt considerate sigure şi eficiente de către autorităţile sanitare mondiale şi protejează împotriva unor forme mai grave ale infecţiei.