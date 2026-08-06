Observator » Sănătate » SUA aprobă mFLUSIVA, primul vaccin cu ARN mesager împotriva gripei. Iniţial a fost respins

SUA aprobă mFLUSIVA, primul vaccin cu ARN mesager împotriva gripei. Iniţial a fost respins

SUA aprobă mFLUSIVA, primul vaccin cu ARN mesager împotriva gripei. Iniţial a fost respins SUA aprobă mFLUSIVA, primul vaccin cu ARN mesager împotriva gripei. Iniţial a fost respins - Profimedia
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 06.08.2026, 11:49 | Modificat la 06.08.2026, 11:54

Gigantul farmaceutic american Moderna anunţă că Agenţia americană a medicamentului (FDA) i-a aprobat un nou vaccin împotriva gripei, la şase luni după ce i-a respins, pentru o scurtă perioadă de timp, o cerere de examinare, relatează AFP.

Primul vaccin antigripal care foloseşte tehnologia ARN mesager (ARNm) al Moderna - mFLUSIVA - a fost autorizat să fie folosit la adulţi cu vârsta de 50 de ani şi peste, a anunţat miercuri, într-un comunicat laboratorul american.

"Moderna prevede să facă mFLUVISA disponibil populaţiilor eligibile în Statele Unite în sezonul virusurilor respiratorii 2026-2027", anunţă laboratorul.

În februarie, Moderna anunţa că autorităţile federale însărcinate cu vaccinuri au apreciat drept insuficiente testele clinice şi i-au respins cererea de examinare a acestui nou produs preventiv.

Articolul continuă după reclamă

Însă FDA a revenit asupra acestei poziţii, doar după o săptămână, în urma a ceea ce Moderna a prezentat drept o reuniune "constructivă".

Preşedintele republican Donald Trump cataloga în primul său mandat ARN-ul drept un "miracol al timpurilor moderne", însă şi-a schimbat tonul după ce s-a întors la putere.

Secretarul său al Sănătăţii Robert F. Kennedy - un vechi vaccinosceptic - a anulat finanţările destinate cercetărilor privind ARN-ul mesager.

Pe acelaşi subiect

În actuala administraţie, FDA a cerut o reexaminare a procedurilor de aprobare a anumitor vaccinuri - inclusiv a celor împotriva gripei - şi a propus schimbări ale politicii federale care au provocat îngrijorări foarte puternice atât ân rândul profesioniştilor în domeniul sănătăţii, cât şi corpului medical.

Moderna şi concurentul său compatriot BioNTech-Pfizer au fost primele laboratoare care au comercializat vaccinuri împotriva SARS-CoV-2 care foloseşte tehnologia ARN-ului mesager în pandemia COVID-19, care le-au adus profituri de miliarde de dolari.

Vaccinurile împotriva Covid-19 sunt considerate sigure şi eficiente de către autorităţile sanitare mondiale şi protejează împotriva unor forme mai grave ale infecţiei.

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
moderna mflusiva arn mesager vaccin gripa
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.